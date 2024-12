Von der Leyen: Acuerdo UE-Mercosur traería «crecimiento»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuyo proceso de negociación podría cerrarse este viernes, significará «muchas más oportunidades de empleo y crecimiento» en Europa.

La jefa del Ejecutivo comunitario, que se encuentra en Montevideo para asistir a la segunda y última jornada de la Cumbre del Mercosur, hizo esas manifestaciones tras visitar el puerto de la capital de Uruguay y reunirse con representantes de empresas europeas presentes en el país latinoamericano.

«Tuve la oportunidad de escuchar las opiniones de empresas europeas en Uruguay. Para ellos, las ventajas comerciales de la UE-Mercosur son muy claras», dijo Von der Leyen en un mensaje en sus redes sociales.

La política alemana enumeró «rebajas arancelarias, trámites más sencillos, acceso a contratos públicos… Todo esto significa muchas más oportunidades de empleo y crecimiento en Europa».

La presidenta comunitaria, que visita por primera vez Montevideo, tres décadas después que su predecesor en el cargo Jacques Delors, señaló que el puerto de la ciudad está «en plena expansión, gracias a las empresas europeas».

En concreto visitó la terminal portuaria construida por la belga empresa belga publico-privada de Administración Nacional de PuertosKatoen Natie TCP, especializada en contenedores, y la terminal de pulpa de madera de la finlandesa UPM Global.

«Este negocio convirtió a la celulosa en el principal producto de exportación de Uruguay. Historias de éxito reales… ¡y muchas aún por escribir!», subrayó Von der Leyen.

La jefa del Ejecutivo comunitario, que el domingo pasado inició junto a su gabinete de comisarios su segundo mandato, definió a Uruguay como un «centro clave» para el comercio y la inversión en el Mercosur.

