Werthein exigió ante la OEA que Maduro conceda los salvoconductos a los seis opositores refugiados en la Embajada de la Argentina en Venezuela

La presentación del canciller es respaldada por Estados Unidos, Paraguay, Canadá y Uruguay, mientras que Brasil, Colombia y México optaron por mantener silencio ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura venezolana

Gerardo Werthein durante su exposición ante la OEA





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

(Desde Washington, Estados Unidos) Ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gerardo Werthein exigió a Nicolás Maduro que conceda los salvoconductos a los seis opositores al régimen caribeño que están refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela.

El canciller condenó la decisión política de Maduro de negar los salvoconductos y describió las operaciones ilegales que ejecuta la dictadura venezolana contra los dirigentes de la oposición política que desde hace meses están protegidos en la embajada de Argentina en Caracas.

“El gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento inaceptables. Los asilados están sometidos a cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática”, argumentó Werthein a través de una video conferencia que se formalizó desde su despacho en el Palacio San Martín.

La sesión extraordinaria de la OEA inició a las 9 AM (dos horas más tarde en la Argentina), afuera llovía y el transito se movía lento en la capital de Estados Unidos.

Al comienzo de su discurso, el canciller rescató la tarea del foto regional respecto a la situación en Venezuela, y en términos sutiles cuestionó a Brasil, Colombia, Bolivia y México que se mantuvieron al margen de la iniciativa diplomática que exige los salvoconductos para los asilados venezolanos.

“Los derechos humanos no admiten dobles varas. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales. La legitimidad de esta Organización y la confianza de los pueblos en el sistema interamericano dependen de la coherencia de nuestras acciones”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores”.

Argentina estuvo acompañada por Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Nicolás Maduro durante un acto oficial en Caracas, (Venezuela)

Al promediar su discurso, Werthein uso la retórica para exponer la fractura geopolítica en la OEA, adonde hay países que avalaron la presentación de Argentina y otros que eligieron dar un paso al costado beneficiando a Maduro.

“Este Consejo tiene la oportunidad de actuar con firmeza y determinación. No podemos permitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada ni que los asilados sean sometidos a una estrategia de desgaste físico y psicológico. Aceptar esta situación nos convertiría en cómplices de la arbitrariedad y abriría la puerta a que esta práctica se repita en cualquier otra misión diplomática de los Estados aquí representados.

Por ello, les pregunto con toda claridad:

•¿Vamos a permitir que se vulnere la inviolabilidad de las sedes diplomáticas?

•¿Aceptaremos que seis personas, cuya única “culpa” fue ejercer su derecho a la disidencia, sean sometidas a una persecución encubierta, con hambre, sed y temor constante?

•¿Actuaremos ahora, o esperaremos a que ocurra una tragedia para reaccionar?

La respuesta no admite dudas. La responsabilidad de esta Organización es actuar con firmeza y unidad. Exigimos la concesión inmediata de los salvoconductos para que estas personas puedan abandonar el país de forma segura y sin restricciones. Este no es solo un acto de solidaridad internacional, sino también una defensa activa del orden jurídico internacional”, dijo el canciller.

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los referentes de la oposición venezolana que también exigen los salvoconductos para los seis refugiados políticos en la embajada de Argentina

En la sede diplomática argentina se encuentran Magalli Meda, jefa de campaña del comando “Con Vzla”; Omar González, jefe regional del comando en Anzoátegui; Pedro Urruchurtu, jefe internacional del comando; Humberto Villalobos, jefe electoral; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Los refugiados venezolanos están en la embajada argentina desde antes de los comicios presidenciales que enfrentaron a Maduro con Edmundo González Urrutia y su aliada política María Corina Machado. Maduro perdió las elecciones y ejecutó un fraude histórico para perpetuarse en el poder.

En ese contexto, Javier Milei desconoció el triunfo del dictador caribeño y las relaciones de Argentina y Venezuela estallaron. Entonces, Maduro inició una operación de acoso constante contra la representación nacional en Caracas. El regimen ha quebrado todas las normas internacionales, y esto explica la acusación de Werthein ante el foro regional

Dirigentes opositores asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela: Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda

La embajadora de Argentina en la OEA, Sonia Cavallo, aportó las evidencias a todos los representantes diplomáticos de los países que integran el foro regional, y en determinados casos se enfrentó con un profundo silencio cómplice o una pegajosa explicación florentina.

La posición más inexplicable fue de Brasil. Lula da Silva representa a la Argentina en Venezuela, tras la ruptura de relaciones diplomáticas, y conoce al detalle las distintas operaciones ejecutadas por el régimen contra los seis dirigentes opositores. Sin embargo, el presidente de Brasil ordenó a su embajador en la OEA que tomará distancia de la presentación que hará Werthein.

La doble vara moral de Brasil se repite con Colombia, México y Bolivia. Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, Gabriel Boric y Luis Arce tienen toda la información respecto al acoso político de Maduro contra los opositores, pero eligieron la neutralidad diplomática.

No es un secreto de Estado las diferencias ideológicas entre Milei, Da Silva y sus asociados regionales. Sin embargo, en asuntos vinculados a los derechos humanos, no es prudente hacer cálculos políticos. Brasil, México y Colombia -por citar tres casos- también tienen embajada en Caracas. Y con Maduro nunca se sabe.

La fría relación diplomática entre Milei y Lula quedó exhibida durante el G20 de Rio de Janeiro, (Brasil)

Desde el inicio del acoso, la empresa estatal de electricidad (Corpoelec) arrancó los fusibles de la sede, dejando a la embajada sin suministro eléctrico. Aunque los refugiados cuentan con una pequeña planta eléctrica, solo funciona durante unas pocas horas al día, afectando la conservación de alimentos y el funcionamiento de los equipos básicos.

El suministro de agua también ha sido restringido. Desde el 27 de noviembre, las autoridades impiden la entrada de camiones cisterna, dejando a los refugiados con reservas mínimas de agua potable. La embajada, que antes de esta decisión política recibía agua solo una vez a la semana, enfrenta ahora una crisis humanitaria agravada.

Y a la falta de agua y luz, Maduro suma a los drones monitoreando el interior de la embajada y a las tropas de seguridad que se plantan frente al portón de la residencia para atemorizar a los refugiados y al personal administrativo que todavía acepta concurrir a la sede diplomática.

Al concluir su discurso, Werthein sostuvo: “El mundo nos observa. La historia nos juzgará. Pero, sobre todo, nos miran aquellos que, en condiciones de extrema vulnerabilidad, han confiado en nosotros para preservar sus vidas y su dignidad. No les fallemos”.