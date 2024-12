Xi Jinping profundiza la purga en el régimen: arrestaron a su ex ministro de Agricultura, que será juzgado por corrupción

Tang Renjian había sido el tercer ministro abruptamente destituido este año. En un caso separado, el ex presidente del gigante bancario estatal Everbright fue condenado a 12 años de cárcel por malversación de fondos y soborno

China oficializó este martes el arresto del ex ministro de Agricultura Tang Renjian, que será juzgado por la Fiscalía del país por supuestamente aceptar sobornos, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El pasado noviembre, el Partido Comunista chino (PCCh) había expulsado a Tang de la formación “por graves violaciones disciplinarias” y “ante la sospecha de que aceptó sobornos”.

Tang, titular de la cartera de Agricultura y Asuntos Rurales entre 2020 y 2024, lleva “bajo investigación disciplinaria” desde mayo, y en septiembre se nombró un sustituto para su puesto, Han Jun.

Los dos órganos anticorrupción más importantes y poderosos del Partido, la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina y la estatal Comisión Nacional de Supervisión, señalaron entonces que Tang había sido expulsado por ser “ineficaz en la puesta en marcha de decisiones” y por “tomar decisiones a ciegas”.

También le acusaba de estar “moralmente corrompido” y de mostrar “una codicia desenfrenada”.

La investigación concluyó que Tang utilizó el cargo para “buscar beneficios para otros en operaciones empresariales, contrataciones de proyectos y ajustes de puestos de trabajo, recibiendo a cambio una cantidad extremadamente grande de dinero y objetos de valor”.

Su cese este año elevó a tres el número de ministros del Gobierno chino abruptamente destituidos desde que en julio de 2023 el entonces titular de Exteriores, Qin Gang, perdió el cargo solo siete meses después de su nombramiento y tras no haber sido visto en público durante un mes.

El ex Ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, perdió el cargo solo siete meses después de su nombramiento (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

El año pasado, el entonces titular de Defensa, Li Shangfu, fue también destituido sin explicaciones y posteriormente expulsado del PCCh tras ser acusado de un delito de corrupción.

Este mismo lunes, la cúpula dirigente del PCCh avanzó que redoblará esfuerzos en la lucha contra la corrupción en plena purga que ha resultado en el último año en la destitución de ministros y responsables de su Ejército.

Según un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias Xinhua, el Politburó, segundo nivel de mando del PCCh, refrendó el liderazgo del presidente del país y secretario general de la organización, Xi Jinping, quien llamó a la “supervisión” y a la “revolución interna” para “erradicar las condiciones que posibilitan la corrupción”.

Xi, que afianzó su poder al frente del país durante el XX Congreso que celebró la formación en 2022, afiló su perenne campaña anticorrupción castigando a al menos a 610.000 funcionarios el año pasado.

Según los críticos, la campaña anticorrupción de Xi Jinping es parte de una estratagema para acabar con los rivales políticos del mandatario. (Kremlin/Dpa)

El líder adelantó en aquel Congreso, en el que cimentó su ya enorme poder perpetuándose un lustro más en el cargo, que profundizaría en la campaña contra la corrupción porque “la situación es todavía grave”.

La campaña actual apunta a funcionarios del Gobierno pero también a sectores tan variopintos como el financiero, el tabacalero y el farmacéutico, entre otros, y sigue a la emprendida en 2012, que vino acompañada de un aumento de la represión, la censura y las sospechas de que las acusaciones formaban parte de una estratagema para acabar con los rivales políticos del mandatario.

Condenado el ex presidente el banco estatal Everbright

En este contexto, también se conoció hoy que ex presidente del gigante bancario estatal chino Everbright Group fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción, informaron los medios de comunicación estatales.

La fiscalía dijo en enero que Tang Shuangning, de 70 años y presidente del conglomerado financiero entre 2007 y 2017, había sido detenido por cargos penales tras una larga investigación sobre su conducta por parte de la autoridad nacional de corrupción.

Tang Shuangning, entonces presidente de China Everbright Group y Everbright Securities Co., habla con reporteros tras la salida a bolsa de Everbright Securities, el 18 de agosto de 2009. (Chinatopix vía AP, archivo)

El martes, un tribunal de la ciudad septentrional de Tangshan declaró a Tang culpable de malversación de fondos y soborno y lo condenó a 12 años de prisión, informó la cadena estatal CCTV.

En abril de 2003, Tang se apoderó de tres millones de yuanes (414.000 dólares) de propiedad pública “para su propio uso” mientras trabajaba en el banco central de China, determinó el tribunal, según CCTV.

Además, entre 2000 y 2017, “aceptó ilegalmente propiedades por un total de más de 11,02 millones de yuanes” mientras trabajaba en varios puestos, incluido en Everbright.

Aunque las ganancias de Tang fueron “extremadamente grandes”, el tribunal decidió mitigar su sentencia después de que confesara y colaborara con la investigación, dijo CCTV.

Tang, que se jubiló en 2017, fue expulsado del gobernante Partido Comunista en enero. Su sucesor en Everbright, Li Xiaopeng, también fue sospechoso de corrupción, expulsado del partido y apartado de su cargo público.

Otros ex funcionarios financieros implicados en la campaña anticorrupción son Liu Liange, ex presidente del Banco de China; Sun Guofeng, ex alto cargo del banco central chino; Sun Deshun, ex presidente del banco estatal chino CITIC; y Zhang Hongli, ex alto ejecutivo del Banco Industrial y Comercial de China.