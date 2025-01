A 10 días de la denuncia, la fiscal Gutiérrez niega acusaciones de Cindy en caso contra Morales

La scal departamental de Tarija atribuyó a «maniobras» de la defensa para que la audiencia de medidas cautelares no se realice el 14 de enero.

Fuente: ANF

Pasaron 10 días desde que la joven que tuvo una hija con el expresidente Evo Morales denunció a la fiscal Sandra Gutiérrez, la autoridad negó las acusaciones y aseguró que pretenden apartarla de la investigación contra el exmandatario.

Cindy, el 31 de diciembre, habló con un medio internacional al que le dijo que era víctima de los gobiernos de Morales y de Luis Arce. Asimismo, informó de las acciones que supuestamente hicieron el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal Gutiérrez en 2019, cuando ocupaban otros cargos.

Los acusó de ser los verdaderos “tratantes” porque gestionaron para que ella, su hija y su hermano menor abandonen el país para radicar en la Argentina. La joven dio detalles de esa situación, es más, señaló que conocían a su pequeña hija.

“En primera instancia, no quisimos salir del país, porque era dejar todo lo que habíamos trabajado. Pero nos dijo que mi vida corría peligro y entonces tuvimos que dejar el país. Ahí fue donde aparece la (ahora) fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, porque ella en ese entonces estaba como representante de la Magistratura y ella fue quien consiguió a la juez en Yacuiba, quien otorgó los permisos de viaje para los tres menores de edad, quienes eran mi hija y mis dos hermanos menores que viajaron con nosotros hasta Buenos Aires. Fuimos trasladados por estas dos personas que cometieron el delito de trata y tráfico de personas con nosotros”, sostuvo.

Por esta razón la joven pidió mediante un memorial que Gutiérrez sea apartada de las pesquisas y que sea parte de las personas investigadas junto a Del Castillo. “Ese documento que ella ha presentado, ¿por qué lo presenta a estas alturas a días de la audiencia de medidas cautelares?”.

En su criterio se trata de “maniobras” de la defensa de Morales para que la audiencia de medidas cautelares prevista para el 14 de enero no se realice, y “para sacarme de la investigación. Yo no me aferro absolutamente a nada, pero tampoco voy a permitir que se vengan con mentiras”, afirmó.

“Tendrán que demostrar de que yo la conozco a ella y a la menor”, dijo la fiscal que durante el gobierno de Evo Morales fue ministra de Justicia.

Por otra parte, dijo que la fiscalía de Tarija abrió de oficio otra investigación por trata y tráfico de personas porque la joven y su hija intentaron ser secuestradas el año pasado.

Evo Morales ha sido imputado por el delito de trata y tráfico de personas, en su contra hay una orden de aprehensión y una alerta migratoria. Este 14 de enero debe comparecer a su audiencia de medidas cautelares, pero diferentes voceros anticiparon que no se presentará.

