A siete meses de las elecciones ni el oficialismo ni la oposición definen candidaturas

El TSE definió que las elecciones generales se realizarán el 10 de agosto y la segunda vuelta en el mes de octubre.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz



Aunque el calendario electoral podría arrancar oficialmente en abril, el oficialismo y la oposición boliviana no definen quiénes serán sus candidatos cuando faltan siete meses para las elecciones generales. El MAS no supera su fractura interna mientras la oposición suma más aliados pero aún no tiene la ruta para elegir a su presidenciable.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó inicialmente que las elecciones generales se realizarán el domingo 10 de agosto de este año y la segunda vuelta en octubre. En este proceso electoral se elegirán al Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El calendario electoral, que sirve de guía para el desarrollo de los comicios, comenzaría en abril de este mes con el registro de candidaturas como una de las primeras candidaturas para luego dar paso a la campaña electoral que se cerrará días antes de las elecciones.

El MAS, ahora bajo control del ala arcista, todavía no definió quién será el candidato porque éste sería elegido en congresos del partido. No obstante, también existe la corriente que apunta a la reelección del presidente Luis Arce, quien actualmente libra una batalla política con el otrora líder del partido, Evo Morales, y gestiona una crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles.

También puede leer: TSE realiza análisis técnico y jurídico para definir la fecha de elecciones generales

Los evistas, que quedaron sin sigla política, ratificaron la candidatura de Evo Morales, pero éste afronta una serie de trabas judiciales que anticipan su inhabilitación cuando presente su postulación.

Aunque el exmandatario asegura que está habilitado, existen al menos dos sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que le impiden una nueva candidatura porque habría agotado el precepto de la Constitución que establece una sola reelección continua.

Además, el líder afronta un juicio por trata y tráfico de personas por abusar y embarazar a una menor de edad en 2014 cuando era Presidente.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se perfila como el candidato de repuesto en caso de que Morales sea inhabilitado.

En la oposición existe un intento por unir a todas las figuras sobre una candidatura única, en ese frente están los expresidente Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, y los políticos Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar, entre otros.

No obstante, el bloque de unidad aún no definió la metodología o la ruta para la definición del candidato presidencial lo que ahonda el riesgo de una fractura más trágica que la del MAS.

En carriles independientes también están en carrera el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien anunció su postulación a la presidencia junto a su propio frente al margen del bloque opositor y del MAS; no obstante, sus detractores indican que es afín al arcismo.

También está en carrera el político empresario Branko Marinkovic, quien se presenta como un antisistémico, aunque no formalizó una estructura partidaria o alianza. No obstante, su pasado le está jugando en contra, particularmente su paso como ministro de Economía en el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez.