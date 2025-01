Agenda informativa: alerta naranja continúa en 131 municipios por lluvias y 320 por posibles desbordes de ríos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 23 de enero

Una calle anegada por las lluvias en La Paz. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Alerta naranja del Senamhi por lluvias y posibles desbordes está vigente

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene una alerta Naranja por lluvias y tormentas eléctricas en 131 municipios de 7 departamentos, y dos alertas Naranja que rigen para 320 municipios de los 9 departamentos por posible crecida de ríos hasta el 31 de enero. Insta a la población y a las autoridades locales a tomar medidas preventivas, y enfatizó que la coordinación entre los gobiernos nacional y locales será crucial para minimizar los daños en las zonas más vulnerables. El Viceministerio de Defensa Civil afirma que el territorio nacional ingresa en la época más crítica, habida cuenta que las lluvias son más intensas y la saturación de agua en la tierra está prácticamente en su nivel máximo en algunas regiones, y cualquier exceso genera crecida de ríos e inundaciones. Ya son 18 víctimas por las lluvias y crecidas de ríos.

– Las intensas precipitaciones provocan problemas en La Paz

La emergencia se ha vuelto a activar en Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, por la crecida del río Pasajahuira debido a la intensa lluvia que cae desde la tarde del miércoles y afecta a la zona alta, en el sector de Alpacoma. Los trabajos de mitigación de riesgos y monitoreo para resguardar la seguridad de los vecinos por las lluvias movilizan a las brigadas ediles. Vecinos de Llojeta han reportado que las avenidas de esta zona quedaron anegadas. El aguacero también dejó calles inundadas en la zona de Obrajes y situaciones de alerta en otros puntos de la urbe. La Alcaldía emitió una alerta para la ciudad de La Paz por posibles desbordes de ríos, que tiene vigencia hasta la medianoche de este miércoles. Los caudales del Choqueyapu, Orkhojahuira, Irpavi, Achumani, Huayñajahuira y La Paz son monitoreados.

– A dos meses de la mazamorra continúa el lodo en Bajo Llojeta

El lodo continúa en la parte inferior de la zona de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, que fue afectada el pasado 23 de noviembre de 2023 por más de cien toneladas de barro y material de arrastre que afectó a varias familias de ese sector, muchas de ellas aún no pudieron retornar a sus viviendas, y provocó el deceso de una menor de cinco años. El problema se agrava por las intensas lluvias que soporta la sede de Gobierno, que ponen en riesgo aún más el lugar. La emergencia se ha vuelto a activar en ese sector por la crecida del río Pasajahuira debido a la intensa lluvia que cae desde la pasada jornada. Los trabajos de mitigación de riesgos y monitoreo para resguardar la seguridad de los vecinos por las lluvias movilizan a las brigadas ediles, por el volumen de lluvia caído en las últimas horas.

– La ABC rehabilita el tránsito en la carretera a los Valles cruceños

El tránsito vehicular en la zona de los Valles Cruceños fue restituido la madrugada de ese jueves, después del trabajo de limpieza que efectuaron durante la noche del miércoles y esta madrugada las cuadrillas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La institución había anunciado el cierre temporal de la vía debido a intensas lluvias que causó derrumbes y caída de rocas, poniendo en riesgo la circulación vehicular. El cierre temporal del tramo Bermejo – La Angostura fue dispuesto desde las 19:00 horas del miércoles 22 hasta las 07:00 horas este jueves, debido a los riesgos ocasionados por los derrumbes y caída de rocas en la vía. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron mazamorras y el deslizamiento de piedras en diversos puntos de la carretera, lo que pone en peligro la circulación de los vehículos.

– Monteagudo solicita declaración de desastre por el impacto de las lluvias

La Alcaldía de Monteagudo, en Chuquisaca, solicitará la declaración de estado de desastre para el municipio ante el impacto causado por el desborde del río San Miguel del Bañado. Según el reporte, más de 207 familias han sido afectadas, mientras que más de 200 hectáreas de cultivos de maní y maíz han quedado destruidas. La infraestructura vial del municipio ha sufrido daños severos, afectando a más de 87 comunidades. Según la información, el puente principal, que conecta Monteagudo con Huacareta, está anegado y el terraplén prácticamente fue arrastrado por la riada. El desborde del río ha dejado aislado al municipio, dificultando el acceso y la comunicación. El Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de Chuquisaca reportó que las crecidas han alcanzado niveles históricos, complicando aún más la situación.

– La Cámara Baja tratará dos créditos por $us 400 millones este jueves

La Cámara de Diputados convocó a sesión este jueves para tratar dos proyectos de créditos de financiamiento externo por un monto que alcanza los $us 400 millones. El proyecto tiene el objetivo de atender fenómenos climáticos y otro para un programa de riego. Uno de los créditos permite el préstamo de hasta $us 250 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el proyecto Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública. Además, el crédito también servirá para cubrir otros desastres climáticos, como sequías, incendios e inclusive un posible terremoto que podría presentarse. El otro proyecto que se tratará el jueves es sobre un préstamo de $us 150 millones de parte del Banco Mundial (BM) para apoyar la “Gestión Resiliente del Agua para Riego Familiar y Comunitario”.

– Transportistas amplían el bloqueo en Concepción por 24 horas más

Los transportistas movilizados en Concepción continuarán con el bloqueo en la carretera Santa Cruz – Chiquitania al menos por este jueves más, en espera de una respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre la irregular provisión de combustible en esa región. La noche del miércoles, los movilizados dieron un cuarto intermedio de un par de horas en el bloqueo de la ruta que une a Santa Cruz con la Chiquitania, pero solo para motorizados con productos que pueden echarse a perder. No obstante, anunciaron que la medida de presión volverá a reactivarse. Según la dirigencia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) envía cinco mil litros de diésel cada cinco o seis días, lo que no abastece porque hay sectores productivos, transporte pesado y liviano, que funcionan con los carburantes.

– Ultiman preparativos para la inauguración de la Alasita paceña

Pese a las intensas lluvias caídas en las pasadas horas en la sede de Gobierno, la Alcaldía de La Paz y la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alasita (Fenaena) ultiman los detalles para iniciar la ‘Alasita del Bicentenario’, que se inaugurará este viernes en instalaciones del Parque Urbano Central (PUC). Este jueves concluye la feria de los mayoristas que fue iniciada la pasada semana y esta noche se efectuará la tradicional ofrenda ancestral con la participación de autoridades municipales y los feriantes para pedir que vaya bien en la comercialización de sus productos. Se prevé que en el acto central del 24 de enero esté presente el presidente Luis Arce, además del alcalde Iván Arias y otros representantes de los tres niveles de gobierno, además de una nutrida participación de la población.