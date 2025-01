Agenda informativa: Cuatro magistrados autoprorrogados declararán como sindicados ante un comité de la Cámara Baja

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 24 de enero

Los magistrados autoprorrogados en el ojo de la tormenta. Foto: Erbol

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Magistrados prorrogados del TCP deben declarar en comité de Diputados

Cuatro magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deben declarar este viernes ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, como investigados en diferentes procesos que podrían derivar en un juicio de responsabilidades. Aún no se sabe si la comparecencia será virtual o presencial. Son dos casos por los cuales fueron denunciados, en el primero, Gonzalo Hurtado e Yván Espada fueron convocados a declarar por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones; en el segundo, el proceso fue iniciado contra Hurtado, Espada, además de Julia Cornejo e Isidora Jiménez por los delitos de resoluciones contrarias a la ley y nombramientos ilegales.

– El secretario de Resiliencia de la Alcaldía paceña fue internado después de haber sido aprehendido

La comisión de fiscales que investiga los hechos del pasado 23 de noviembre cuando una mazamorra cayó sobre la zona de Bajo Llojeta de La Paz y dejó 40 viviendas anegadas, además de provocar el fallecimiento de una niña de 5 años, determinó la aprehensión del secretario de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades edil, Juan Pablo Palma por los presuntos delitos de estragos, peligro de estragos e incumplimiento de deberes; sin embargo, el funcionario municipal sufrió una descompensación y tuvo que ser internado de forma inmediata en el Hospital Obrero de la sede de Gobierno, después de haber sido valorado por un médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) quien corroboró el deterioro en su salud. En las próximas horas, será imputado por la Fiscalía para la posterior audiencia cautelar.

– Largas filas en los supermercados de Emapa por el arroz que subió de precio y no hay

En los diferentes centros de distribución de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se forman largas filas de personas para poder comprar arroz en las ciudades de Cochabamba y La Paz, que en las pasadas semanas incrementó el precio de Bs 50,50 a Bs 70; sin embargo, el producto no existe. En Santa Cruz no existen esas columnas, pero tampoco hay el grano. La gente afirma que en las ferias anunciadas por la empresa tampoco se lo ofrece. Las autoridades no se pronuncian por la ausencia de este alimento esencial para los hogares bolivianos y los funcionarios de la empresa estatal solamente anuncian que llegará, pero no dan una fecha tentativa de llegada. En los pasados días, cuestionado sobre el precio, el gerente Franklin Flores, negó que se trate de un incremento en el precio, sino que es un producto de mejor calidad.

– Este viernes inicia la Alasita del Bicentenario o la fiesta de las miniaturas en La Paz

Con dólares y canastas cargadas de pollo, arroz y aceite, los productos que escasean en la actualidad, la Alasita del Bicentenario llega para paliar la crisis económica que afecta a la mayoría de las familias bolivianas. La fiesta de las miniaturas tendrá una connotación especial al tratarse de la feria para celebrar el bicentenario de independencia del país. Los artesanos paceños se preparan para este evento desde hace muchos meses para iniciar a las 12:00 esta fiesta de la abundancia que busca materializar las esperanzas de la gente que se volcará masivamente a los diferentes lugares donde habrá la oferta artesanal, ya que, si bien el acto principal es en el Parque Urbano Central, en esta jornada, los comerciantes instalan ferias en todos los barrios de la sede de Gobierno, para que los devotos puedan comprar sus productos a mediodía.

– Tolerancia laboral de 11.30 a 12.30 por la fiesta de la Alasita en La Paz

Con la finalidad de que los servidores públicos de La Paz y El Alto asistan a la feria de la Alasita, el Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia laboral desde las 11.30 hasta las 12.30 de este viernes. En el sector privado deberá adecuarse la determinación a sus modalidades y horarios de trabajo. La disposición se aplica en conformidad a la ley 2797 del 5 de agosto de 2004 que declara Patrimonio Cultural e Intangible la fiesta de la Alasita, tradición cultural que se realiza cada 24 de enero. Los funcionarios deberán compensar el tiempo utilizado, previa coordinación con el área de Recursos Humanos de cada entidad pública. Al mediodía de este viernes se inaugura la Feria de la Alasita, que es muy difundida en la población que se vuelca, según la tradición, acude a comprar a las 12.00 las miniaturas para que se hagan realidad en el año.

– Feria “del campo a la olla” en Santa Cruz de la Sierra

La Feria “Del campo a la olla”, iniciativa del Gobierno nacional que promueve la oferta de productos de la canasta familiar a peso y precio justo, se instalará este viernes 24 de enero en la ciudad de Santa Cruz. La población podrá participar de la actividad que será instalada en el Coliseo Fabriles, en el quinto anillo, avenida 2 de agosto, iniciará a las 08:00. Se espera contar con al menos 40 productores locales y del área rural, que ofrecerán una variedad de alimentos directamente del productor al consumidor. Según la información oficial, las Ferias “Del campo a la olla” son organizadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como una medida para hacer frente al agio y la especulación. Varias personas reclaman porque en estos espacios ya no se comercializan productos de Emapa como arroz y aceite.

– La selección Sub-20 debuta en el Sudamericano de Venezuela

La selección boliviana sub-20 de fútbol debutará este viernes ante Ecuador. El equipo dirigido por Jorge Perrotta ya tiene definida una columna vertebral sólida. El combinado nacional llega al certamen con un equipo conformado por jugadores con experiencia en la División Profesional. En la portería destaca el guardameta Fabián Pereira, quien juega en Always Ready y es uno de los pilares del equipo, su presencia en el arco será fundamental. En la línea defensiva, otro de los nombres clave es Marcelo Torrez, del Santos de Brasil. En el mediocampo, Óscar López, que juega en el Mallorca de España, es uno de los jóvenes más prometedores, además de Moisés Paniagua y Guilmar Centella. En la delantera, el equipo se apoya en el goleador Santiago Castedo. El cotejo está programado para las 17:00 (hora boliviana)