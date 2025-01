Agenda informativa: el Senado reanuda sesiones sin anunciar si tratará los créditos externos aprobados en Diputados

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 29 de enero

Los senadores en una anterior sesión. Foto: Senado

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Cámara de Senadores sesionará este miércoles

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Presidencia de la Cámara Alta convocó a sesión del pleno para este miércoles, a las 10:00. Según el orden del día, se considerará varios asuntos recurrentes, sin embargo, no menciona específicamente si se tratarán los dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados la pasada semana y que fueron remitidos al Senado, son dos créditos externos por $us 400 millones, para diferentes obras. El gobierno y la bancada del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) exigen la aprobación de estas normas para acceder a esos proyectos que ayudarán a la atención de los desastres en el país por las inclemencias naturales y otras obras. Sin embargo, la bancada de Creemos, a través del senador Henry Montero, hizo conocer la pasada jornada que no los aprobará porque servirán para que Arce inicie su campaña electoral.

– Segunda parte de la encuesta de Claure será difundida esta jornada

El empresario Marcelo Claure anuncia que este miércoles se presentarán los resultados de la opinión ciudadana sobre las primarias y el jueves las preferencias políticas de cara a las elecciones generales. La pasada jornada se conoció la percepción de las personas sobre la situación del país, sus preocupaciones y demandas de cambio. Según la empresa que fue la responsable de la encuesta, ésta incorpora un exhaustivo diseño metodológico, fue realizada presencialmente a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años en 280 localidades de 100 municipios del país, con cobertura en áreas urbanas y rurales. El trabajo de campo se desarrolló del 5 al 21 de enero de 2025. El trabajo tiene como base los resultados obtenidos en el Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

– Alcaldía ejecuta el plan de reordenamiento en el centro de Santa Cruz

Una vez retirada la acción de amparo constitucional presentada por el sector de los micreros contra el reordenamiento vehicular dispuesto por la alcaldía de Santa Cruz, los funcionarios ediles retoman los controles para aplicar el reordenamiento del transporte en el centro cruceño. Esta medida reduce los carriles y limita el número de micros que atraviesan el corazón de la ciudad, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular. El municipio exige también a los dueños de los microbuses que tributen en la capital cruceña. Sin embargo, el conflicto no fue resuelto, ya que la dirigencia del autotransporte anunció su intención de presentar un nuevo amparo, esta vez con el respaldo de vecinos que rechazan el desvío del tráfico hacia sus calles. La pasada jornada, los comerciantes salieron a protestar por el desvío del flujo de micros.

– Transportistas de Quillacollo bloquearán para exigir incremento de pasajes

El transporte público de Quillacollo determinó realizar un paro indefinido con bloqueos a partir de este miércoles para exigir un incremento de 30 centavos en el pasaje urbano en ese municipio. Actualmente, el costo del pasaje a los barrios oscila entre 1,00 y 1,20 bolivianos. Los conductores piden que sea 1,50 bolivianos. Según la determinación de la Central del Autotransporte de ese municipio cochabambino, la medida de presión inicia a las cero horas con la participación del 100 por ciento del parque automotor de los afiliados. Los choferes tomaron la determinación de declararse en emergencia e iniciar movilizaciones luego de que el Concejo Municipal de Quillacollo no aprobó en sesión una ley con la propuesta del sector. La dirigencia conmina a las autoridades a atender la demanda del sector.

– Alerta naranja en cuatro departamentos por un posible desborde de ríos

Está vigente una alerta naranja hidrológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en la que advierte un posible desborde de ríos en los departamentos de La Paz, Oruro, Beni y Cochabamba. Esta alerta estará vigente hasta el 8 de febrero. De acuerdo con el comunicado del Senamhi, los desbordes podrían afectar a 43 ríos y el Lago Menor en el departamento de La Paz, a siete afluentes en Beni, a uno en Cochabamba y cuatro en Oruro. En la sede de Gobierno están en riesgo los ríos La Paz, Irpavi, Choqueyapu, Orkojahuira, Achumani, Huayña Jahuira, Achocalla y Pasajahuira. El Senamhi activa la alerta naranja cuando la tendencia ascendente de los niveles de ríos y la persistencia e intensidad de las lluvias indican la posibilidad de desbordes en las próximas horas.

– 25 reinas hispanoamericanas disputarán la corona de Miss Turismo Internacional en El Alto

Este miércoles por la noche será la gala y Elección de Miss Turismo Internacional, pero antes de ello la actividad se trasladará hasta los más de 4.400 metros de altitud en la Comunidad Alto Milluni. Las 25 candidatas a Reina Hispanoamérica y Miss Turismo Internacional 2025 en El Alto tendrán una agenda nutrida este miércoles cuando visiten atractivos turísticos de ese municipio, según información de la alcaldía alteña. Las mises visitarán Alto Milluni en el Distrito Rural 13 donde visitarán el cementerio donde yacen los mineros asesinados por la dictadura militar en 1965, una represa de aguas cristalinas, harán además el recorrido “Minero por un día”, y otros atractivos turísticos. En la comunidad aymara, las artesanas esperarán con la vestimenta típica y tejida en lana de alpaca, pero además disfrutarán del apthapi.

– Edmundo González Urrutia se reunirá con la presidenta peruana Dina Boluarte

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia se reunirá este miércoles con la presidenta de Perú, Dina Boluarte y otras autoridades, como parte de una gira en la que busca apoyo ante un eventual retorno a su país. La visita concita la atención de los medios de comunicación de ese país y de los miles de venezolanos residentes en el territorio peruano. El ministro de Relaciones Exteriores confirmó el arribo del opositor venezolano a suelo peruano y su agradecimiento a las autoridades peruanas por el respaldo a su cruzada. La mandataria peruana también le ofrecerá un almuerzo de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Además, Boluarte lo galardonará con la máxima condecoración del país, la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.