Agenda informativa: En La Paz se reanuda el juicio por el caso Golpe de Estado I y en Sucre inician los actos por el Bicentenario

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 6 de enero

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en una anterior comparecencia. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– El juicio por el caso Golpe de Estado I entra en la etapa final

Este lunes se reinicia el juicio por el caso Golpe de Estado I, contra el exlíder cívico y ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico potosino Marco Antonio Pumari. La reanudación del juicio está prevista para las 08.30 en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El proceso se encuentra en fase de exclusión de prueba considerada la etapa final. En esta parte del juicio, el Ministerio de Gobierno debe presentar sus pruebas de cargo, para que sean evaluadas por las autoridades. En ese sentido, el tribunal debe emitir una resolución sobre las pruebas que van a ser judicializadas y cuáles de ellas no. La parte acusadora que responde a la exdiputada Lidia Patty asegura que todas las pruebas documentales presentadas tienen relación con los hechos.

– Bicentenario: Sucre recibirá más de 700 invitados para el primer acto conmemorativo

La ciudad de Sucre inicia con las actividades de celebración del Bicentenario de Bolivia con un acto protocolar que reunirá a más de 700 invitados. El evento, que marcará el comienzo oficial de los festejos patrios, se llevará a cabo frente a la histórica Casa de la Libertad contará con la presencia del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, autoridades nacionales, alcaldes, gobernadores, diplomáticos y representantes de organismos internacionales en el Acto de Reivindicación Patriótica. La ceremonia comenzará con la iza de los símbolos patrios y un momento de reflexión sobre el significado de los 200 años de independencia del país. Entre los asistentes, se espera la presencia de los nueve gobernadores de Bolivia, así como de los rectores de las principales universidades y alcaldes de las ciudades capitales.

– Disponen embanderamiento general por el Bicentenario de Bolivia

El gabinete ministerial aprobó el Decreto Supremo 5307 que establece el embanderamiento general en todo el territorio nacional a partir de este lunes 6 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Según lo establecido, el embanderamiento está previsto para “edificios públicos y privados, viviendas, plazas, parques, plazuelas y rotondas”. Para conmemorar el Bicentenario de Bolivia, las entidades e instituciones públicas del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado deberán realizar actividades “que realcen el orgullo de ser bolivianos”. Además, las instancias dependientes del Estado deberán utilizar la frase «2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA» en la emisión de documentos membretados, afiches, invitaciones y otros. El acto central será el próximo 6 de agosto.

– Magistrados del TSJ elegirán su directiva y definirán posición sobre los autoprorrogados

Este lunes por la mañana se llevará adelante la primera sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el encuentro está previsto llevar adelante la elección de la Presidencia de este órgano judicial del Poder Judicial. Además, entre otros temas se fijará una posición sobre los autoprorrogados tras la reunión de Sala Plena. Son nueve los magistrados titulares del TSJ, siete han sido elegidos por voto el 15 de diciembre y hay dos (Beni y Pando) que se mantienen prorrogados en sus cargos. Romer Saucedo anunció que se analizará ese caso como cuerpo colegiado entre todos los magistrados del TSJ y adoptarán una resolución institucional. El último auto constitucional emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que los prorrogados se quedarán en sus cargos hasta que sus sucesores sean elegidos mediante voto.

– Ley de escaños y 3 créditos externos están en la agenda de Diputados

El tratamiento de los proyectos de la ley de escaños parlamentarios y de tres créditos externos, por hasta $us 452 millones, figuran en la agenda semanal del 6 al 12 de enero de 2025 de la Cámara de Diputados. Según el documento difundido desde la Presidencia de la Cámara Baja, entre los tres primeros puntos de la agenda figuran la conformación de las brigadas departamentales, la designación de la Comisión de Ética y el tratamiento del Proyecto de Ley de distribución de escaños entre departamentos. Esta norma de distribución de escaños es urgida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a las elecciones generales de este año para dar curso a la delimitación de circunscripciones uninominales para las elecciones generales previstas para el 10 de agosto próximo.

– Inicia audiencia cautelar contra el vicepresidente de Creemos

La Gobernación de Santa Cruz fue notificada con incidentes y excepciones para la audiencia cautelar de esta jornada contra el vicepresidente de la agrupación Creemos, Efraín Suárez por el presunto delito de usurpación de funciones, el proceso se encuentra por el momento en una etapa preliminar. El exasesor de la Gobernación es acusado por ese delito dentro del caso referido a una supuesta falsificación de firma del gobernador electo, Luis Fernando Camacho. El proceso se sigue por denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción. En junio de 2024, la Fiscalía amplió la denuncia en contra de Suárez, quien pasó de estar en calidad de testigo a de investigado. Esta solicitud de ampliación fue presentada por los abogados de la actual administración de la gobernación, liderada por Mario Aguilera.

– Abren juicio oral a Virginio Lema por instigación a no pagar impuestos

El Ministerio Público abrió un proceso oral contra el comunicador y excandidato a la presidencia Virginio Lema por el presunto delito de ‘instigación a no pagar impuestos’, un delito por el cual se pide 10 años de cárcel para Lema. La apertura del juicio en su contra iniciado por el Servicio de Impuestos Nacionales será la mañana de este lunes a las 09:30, acusado de “instigación pública a no pagar tributos” bajo el artículo 179 del Código Tributario. El video producto de la acusación fue difundido en sus redes sociales en el marco de una propuesta cívica que incluía la iniciativa de retener temporalmente el pago de impuestos como medida de protesta. Lema preguntó a su audiencia si la gente estaba o no de acuerdo con dicha propuesta. Sin embargo, los promotores de la protesta no son procesados.

– Amilcar Barral ampliará denuncia contra diputado Arispe por complicidad

El exdiputado Amilcar Barral ampliará este lunes la denuncia contra el diputado Gualberto Arispe por el delito de complicidad, porque afirma que el legislador impide que Evo Morales sea aprehendido. Barral tiene una demanda legal en contra de Arispe por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas. También espera que sea sancionado por la cámara de diputados. En el último encuentro del Movimiento al Socialismo (MAS) en el trópico de Cochabamba, Arispe pidió incrementar la seguridad del expresidente ante los rumores de una inminente aprehensión; pero también advirtió que quienes intenten detenerlo deben estar ‘decididos a morir’. Sin embargo, días después el seguidor de Morales retrocedió y pidió disculpas por la frase que emitió y por la cual es sujeto a investigación.