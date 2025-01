Agenda informativa: Evo Morales será declarado rebelde si no se presenta a la audiencia cautelar en Tarija

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 15 de enero

La audiencia del pasado martes que fue suspendida por la inasistencia de Morales.

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Evo Morales no se presentará a la audiencia por caso trata de personas

El juez a cargo de la causa que se sigue contra Evo Morales por los presuntos delitos de trata y tráfico postergó para este viernes 17, en Tarija, la audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, tras declaraciones del equipo jurídico del exmandatario, así somo de dirigentes sociales afines al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), se conoce que no se presentará al acto judicial. Sin embargo, el Ministerio Público ha anunciado que pedirá que Morales sea declarado en rebeldía si es que no se presenta a la cita programada para las 09:30 de la mañana. La Fiscalía advirtió que, si no argumenta de manera documental y legal su inasistencia, tal cual se realizó con la madre de Cindy Saraí V.P., la otra coimputada, se pedirá la rebeldía y se liberará la orden de aprehensión, pero de parte del juzgado correspondiente.

– El Tribunal Sexto de Sentencia suspende el juicio por el caso Golpe de Estado I

Este viernes debía reinstalarse el juicio por el denominado Golpe de Estado I, sin embargo, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer decidió postergarlo nuevamente ante la baja médica de una de las juezas por maternidad. Al suspenderse la audiencia, el traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, así como del excívico potosino, Marco Antonio Pumari, desde los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos, también se cancela. La baja médica de la juez por maternidad es hasta el 8 de febrero. El abogado de la parte acusadora, Jorge Nina, espera que después de esa fecha el presidente del tribunal pueda definir la nueva fecha para dar continuidad al juicio. El proceso contra los excívicos se refiere a los hechos de 2019 anteriores a la renuncia y huida de Evo Morales del país.

– Petrobras se reunirá con dirigentes de Tariquía por proyecto petrolífero

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía vuelve a ser el epicentro de tensiones entre la población local, las autoridades y las empresas petroleras, debido a la insistencia de Petrobras en desarrollar el proyecto Domo Oso X3. La empresa ha convocado a una consulta pública programada para este viernes en el municipio de Entre Ríos, lo que ha generado molestia entre los pobladores y activistas de esta área protegida. Activistas y habitantes de la reserva denuncian que la petrolera brasileña incumple la Ley 3058 y el Reglamento del proceso de Consulta, debido a que corresponde al Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Medio Ambiente y el Tribunal Electoral Departamental (TED) convocar a este tipo de consultas, no a una empresa privada.

– Senadora afirma que el MAS entregó las entidades del Estado como botín político a sectores sociales

La senadora Cecilia Requena (CC) apunta al fondo del problema de corrupción que golpea a la administración del presidente Luis Arce y es que el MAS, el partido en función de gobierno, entregó las instituciones del Estado a las organizaciones sociales que le respaldan como botín político. Asegura que esa forma prebendal genera corrupción en la gestión del MAS. Hasta ahora dos exministros de Medio Ambiente y Agua salieron del cargo con denuncias de corrupción y también dos directores del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), todos fueron “recomendados” por los interculturales. Esta organización social forma parte de las estructuras de sectores que dan respaldo político al Gobierno como los campesinos, indígenas, obreros y otros que están concentrados en el llamado Pacto de Unidad.

– Vocal Tahuichi en desacuerdo con la firma del convenio entre el TSE y el TCP

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe disiente con la firma del acuerdo entre el Órgano Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque los magistrados autoprorrogados estarían buscando su legitimidad a costa del poder electoral. No puede ser que las autoridades prorrogadas puedan valerse, que quieran reconstruir, lograr su legitimidad a costa del órgano Electoral, afirma. Tahuichi resalta que debe primar la independencia del TSE, sin ningún tipo de presión, venga de donde venga; en ese marco, asegura que defenderá la democracia en el marco del respeto a su institucionalidad. Los presidentes del TSE, Óscar Hassenteufel, y del TCP, Gonzalo Hurtado, firmaron ayer un acuerdo para garantizar la realización de las elecciones generales el 10 de agosto de este año como está previsto.

– Línea verde de Mi Teleférico entra en mantenimiento hasta el 29 de enero

Mi Teleférico anuncia que a partir de este viernes 17 de enero la línea verde ingresará en mantenimiento hasta el próximo miércoles 29, por ello pide a los usuarios tomar las debidas previsiones. Este tramo, que conecta la Curva de Olguín (Obrajes) con la zona de Irpavi, en la sede de Gobierno, permanecerá cerrado durante 13 días para la realización de trabajos técnicos. La empresa pide a los usuarios tomar las debidas previsiones, ya que las labores buscan garantizar una mayor seguridad en el servicio de transporte. Según la información de la empresa, como parte del programa anual de mantenimiento mayor de las líneas de transporte por cable, Mi Teleférico confirmó que en 2025 también se realizará el mantenimiento de la Línea Azul en febrero. En los pasados días se efectuó el mismo trabajo en la Línea Naranja.