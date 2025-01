Agenda informativa: gremiales anuncian una movilización nacional desde este lunes y el evismo analizará medidas de presión

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 27 de enero

Una anterior movilización de los gremiales. Foto: La Patria

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Gremiales anuncian marcha para exigir la eliminación de la disposición séptima del PGE

El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César Gonzales, anunció una marcha nacional para este 27 de enero en protesta contra la disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que, según el sector gremial, busca eliminar las mercaderías de su actividad. Además, los gremiales exigen una solución a la escasez de dólares, los problemas con los carburantes y el alza de los costos de los alimentos en la canasta familiar. Los gremiales se reunieron hace dos semanas en Santa Cruz donde tomaron la determinación debido a la desatención del gobierno al pedido de varios sectores económicos y productivos para abrogar la cláusula confiscatoria. En respuesta, la gestión de Arce afirmó que no es su tuición excluir el controversial acápite.

– Sector radical del MAS se reunirá para tomar determinaciones contra el gobierno

Evo Morales anunció que este lunes se llevará a cabo una reunión nacional en el trópico de Cochabamba para debatir los caminos a seguir en la lucha de ese sector para que el gobierno atienda sus demandas. Morales lamenta que la gestión de Luis Arce no atienda los pliegos petitorios, lo que ha derivado en movilizaciones, bloqueos y marchas impulsadas por la necesidad económica que provocaron la detención de varios de sus seguidores los cuales hasta la fecha no son liberados. El exmandatario advirtió la pasada jornada que varios de los sectores piden una posición más radical debido a que no son escuchadas sus peticiones y la crisis afecta cada vez más a la economía de los sectores más vulnerables, algunos sugieren abandonar el diálogo y los pliegos petitorios, asumiendo una postura más radical para hacerse respetar como sector.

– El Consejo de Autonomías se reunirá en Sucre para analizar los créditos congelados en la ALP

Este lunes, a las 15:00, se instalará el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) en la Casa de la Libertad, en el que se tratarán varios temas relacionados con la celebración del Bicentenario. Antes, habrá una reunión de gobernadores del país para tratar asuntos económicos pendientes con el gobierno. También se prevé que se aborden los créditos bloqueados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El CNA es una instancia de coordinación de autonomías integrada por el Gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, autonomías regionales y autonomías indígenas. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, espera que se marque una agenda del Bicentenario y se determine que, en el transcurso de este año, todas las sesiones del CNA sean en Sucre, con la finalidad de acompañar al Consejo Nacional de Bicentenario.

– Continúa el paro en los establecimientos de salud cruceños

Hace una semana que el departamento de Santa Cruz no tiene atención en establecimientos de salud públicos; pese a ello, las medidas del sector continúan ya que este lunes inicia una nueva semana sin atención médica. La medida de presión es acatada por trabajadores y galenos que exigen el pago de salarios atrasados. Los galenos cumplirán un paro de 48 horas, este lunes y martes; pero, los trabajadores en salud tomarán la misma medida por cinco días; vale decir que toda esta semana tampoco habrá la atención a los pacientes y solo funcionarán los servicios de emergencia. Otros cinco días sin atención en salud en los centros médicos y hospitales de Santa Cruz, porque la medida se extenderá hasta el viernes 31 de este mes. El sindicato médico exige a la Gobernación cotar ítems para personal de primer, segundo y tercer nivel.

– Suspenden hasta este lunes la audiencia cautelar del secretario de Resiliencia de La Paz

La audiencia de medidas cautelares del secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de La Paz, Juan Pablo Palma, fue suspendida por la alta carga de casos en el juzgado que debe atender la causa. El acto fue reprogramado para este lunes. Palma, enfrentará a un juez cautelar en las próximas horas tras ser imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves por la mazamorra ocurrida en Bajo Llojeta el pasado 23 de noviembre de 2024. Según autoridades de la alcaldía paceña, pese a que Palma recibió una valoración médica adicional por parte de un cardiólogo, su situación sigue siendo delicada, por ello continúa con baja médica. El alcalde Iván Arias expresó su solidaridad con el secretario y agradeció el apoyo de los vecinos y la comunidad que están en vigilia en el Hospital Obrero de esa ciudad.

– Quillacollo se reúne por el perjuicio de la elección perjudicará a la fiesta de Urkupiña

La alcaldía de Quillacollo se declaró en emergencia tras conocer que las elecciones generales están programadas para el domingo 17 de agosto, ya que afectará sobremanera a la festividad de la Virgen de Urkupiña se celebra cada 14, 15 y 16 de agosto. En consecuencia, las autoridades ediles convocaron a una reunión de emergencia este lunes para analizar esta situación que incidirá en la llegada de visitantes y feligreses a ese municipio y afectará a las actividades por las restricciones usuales que se toman antes de la realización de los comicios. En la cita, estarán presentes la gobernación, la Iglesia Católica y las fraternidades como los principales damnificados y se prevé que se emita un pronunciamiento en el cual se hará conocer las determinaciones que tomarán en defensa de la fiesta mayor del departamento de Cochabamba.

– Inicia la construcción de la vía de ocho carriles de El Alto

Este lunes, a las 09:00 de la mañana iniciará la construcción de la obra de los ocho carriles en la ciudad de El Alto, un proyecto que busca mejorar la infraestructura vial y beneficiar a miles de alteños. Por un monto de 339 millones de bolivianos, el Ministerio de Obras Públicas y la Asociación Accidental Chakana firmaron el viernes el contrato para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz-Oruro. Tras la firma del contrato, se iniciará la ejecución del proyecto y la empresa tiene 90 días plazo para llevar hasta el sitio la maquinaria y el personal correspondiente, trabajos que iniciarán de forma oficial este lunes. Según el Ministerio de Obras Públicas, la ejecución de este proyecto beneficiará a la ciudad de El Alto y al departamento de La Paz en la reducción en el tiempo de tránsito por ese sector.