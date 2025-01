Agenda informativa: las filas por combustible vuelven a los surtidores y los conductores esperan una explicación oficial

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 19 de enero

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Vuelven las filas en surtidores de varias ciudades por combustible

Ante las largas filas registradas en estaciones de servicio del país, los usuarios afectados esperan que las autoridades emitan un informe en las próximas horas para esclarecer las razones por las largas esperas en las estaciones de servicio. La pasada jornada, se registraron nuevamente filas en los surtidores de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En la capital oriental, más de 200 motorizados se aglomeraron en el tercer anillo de la avenida Paraguá, donde el cupo de gasolina para el día estaba fijado en 35.000 litros, pero solo llegaron 20.000. En Cochabamba, los usuarios tuvieron que esperar mucho tiempo en la estación de servicio ‘El Cristo’ aunque los volúmenes de distribución fueron regulares. La situación se repitió en La Paz; en el surtidor ‘Kantutani’, las filas, aunque más cortas, también fueron notorias.

– A siete meses de las elecciones ni el oficialismo ni la oposición definen candidaturas

El calendario electoral está programado que arranque en abril, empero, hasta la fecha, el oficialismo y la oposición no definen quiénes serán sus candidatos a siete meses de las elecciones generales. El MAS no supera su fractura interna mientras la oposición suma más aliados, pero aún no tiene la ruta para elegir a su presidenciable. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó inicialmente que las elecciones generales se realizarán el domingo 10 de agosto de este año y la segunda vuelta en octubre. En este proceso electoral se elegirán al presidente, vicepresidente, senadores y diputados. El calendario electoral, que sirve de guía para el desarrollo de los comicios, comenzaría en abril de este mes con el registro de candidaturas para luego dar paso a la campaña electoral.

– Aprehendido por destrozos en comando policial de Yapacaní será imputado

Un individuo identificado como promotor de los sucesos de Yapacaní será imputado por los sucesos acaecidos en ese municipio cruceño que provocó destrozos en las instalaciones de comando policial de esa región y dejó heridos al menos a cuatro uniformados. El hombre fue aprehendido tras estar implicado en varios delitos en el comando policial, entre los que se incluyen robo agravado, lesiones graves y leves, así como el deterioro de bienes del Estado. La pasada noche declaró en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). El ataque ocurrió en la madrugada del sábado, cuando un grupo de personas, aparentemente relacionadas con la venta ilegal de combustible, intentó tomar el comando en actitud agresiva. Los efectivos policiales, en su mayoría, fueron superados por la presión de la turba.

– TikTok se bloqueará este domingo en EE.UU. si no tiene garantías

El futuro de TikTok en Estados Unidos es incierto. La aplicación de videos cortos, utilizada por más de 170 millones de estadounidenses, podría quedar inaccesible a partir de este domingo si la administración del presidente Joe Biden no interviene para evitar sanciones por incumplir una ley que exige su venta a compradores estadounidenses. La normativa, respaldada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, ha generado un debate sobre seguridad nacional, derechos constitucionales y el impacto de la tecnología en la sociedad. La controversia se centra en una ley aprobada en abril que obliga a TikTok a vender sus operaciones en Estados Unidos antes del 19 de enero o enfrentar un bloqueo total en el país. La administración Biden ha señalado que la implementación de la ley recaerá en el próximo presidente, Donald Trump.

– Entra en vigor la primera fase del alto al fuego entre Israel y Hamas

La primera fase del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas empezará este domingo y deberá durar 42 días. Sin embargo, será «temporal», indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Desde que empezó el conflicto sólo se había logrado una tregua de una semana a finales de noviembre de 2023. Sin embargo, Israel se reserva el derecho de reanudar la guerra contra el grupo terrorista palestino en la Franja de Gaza si estima que las negociaciones sobre la fase B son inútiles. La autoridad hebrea asegura a la población que se lograrán todos los objetivos. «Con este acuerdo, traeremos de vuelta a 33 de nuestros hermanos y hermanas, la mayoría vivos», prometió. El inicio del conflicto en Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 que dejó cientos de muertos y varios secuestrados.