Agenda informativa: Los precandidatos aceleran sus negociaciones para conformar alianzas de cara a las elecciones generales

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 28 de enero

Tuto Quiroga con Gary Áñez, su nuevo aliado. Foto: RRSS Guido Nayar

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Chi confirma tratativas con UCS y el MNR dice que ‘habló’ con Branko Marinkovic

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Chi Hyun Chung se moviliza para poder conseguir una sigla de cara a las elecciones nacionales de agosto de este año; en ese sentido, anuncia que conversó con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). En ambos casos, el precandidato afirma que está en tratativas, pero, al parecer, las negociaciones están más adelantadas con el partido del alcalde cruceño Jhonny Fernández, debido a que este continuará al frente de la capital cruceña y no tiene la intención de participar en los comicios. Empero, puntualiza que debe existir una aceptación de las militancias y también se debe analizar el pedido de las directivas para poder generar la alianza. Asimismo, coincide con Branko Marinkovic en que tienen varios puntos de coincidencia, lo que podría dar paso a una eventual candidatura conjunta.

– Los precandidatos suman aliados para fortalecer sus postulaciones

Los precandidatos van a la caza de líderes políticos regionales para fortalecer sus propuestas de cara a las elecciones generales de agosto venidero; en ese sentido, Jorge Tuto Quiroga sumó a su propuesta a Gary Áñez, excandidato a la Alcaldía de Santa Cruz y comunicador con mucha influencia en la capital cruceña. En las pasadas horas, hizo lo propio con Demócratas, un frente político muy fuerte en ese departamento. Asimismo, se conoció que Manfred Reyes Villa puede sumar en las próximas horas al exdiputado Rafael Quispe. El ‘Tata’ como es conocido el jefe de la agrupación paceña Somos Pueblo, habría mantenido conversaciones con el alcalde de Cochabamba, para poder sumarse al Autonomía para Bolivia – Súmate (APB – Súmate) debido a su presencia importante sobre todo en el área rural de ese departamento.

– Más de 76.200 familias afectadas y 19 personas fallecidas producto de las lluvias

Datos del Viceministerio de Defensa Civil muestran que las lluvias y riadas en el país dejan hasta la fecha más de 76.200 familias afectadas en 8 departamentos, además de 19 personas fallecidas. Los datos también dan cuenta de 322 viviendas destruidas por las riadas e inundaciones, y 19 personas fallecidas. Además, 14 municipios fueron declarados en desastre y 62 municipios están afectados. Los datos también dan cuenta de 322 viviendas destruidas por las riadas e inundaciones, y 19 personas fallecidas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió tres alertas naranja por posible desborde de ríos para 320 municipios del territorio nacional, además que una nueva se activó el lunes por intensos vientos. El Senamhi pide a la población y las autoridades estar pendientes de las alertas y asumir medidas

– El municipio de Apolo está aislado por el mal estado de sus carreteras

Los viajes hacia el municipio de Apolo, en la provincia Franz Tamayo, en el centro norte del departamento de La Paz, continúan suspendidos por la imposibilidad de acceder a esa localidad debido al estado de la carretera desde la población de Charazani. Según los choferes que trabajan en la ruta La Paz – Apolo, las intensas lluvias y la crecida del río Tuichi hacen intransitable ese sector, ya que el periplo que dura normalmente 12 horas desde hace semanas se lo hace en 48 horas. Por ello, determinaron la suspensión de las salidas desde el pasado viernes hasta que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) envíe maquinaria pesada al lugar para estabilizar la vía. Según los dirigentes de los transportistas en las próximas horas se efectuará una reunión con ejecutivos de la ABC para encontrar una solución al problema

– La justicia resolverá amparo contra el plan de reordenamiento en Santa Cruz

La sala constitucional cuarta de la justicia cruceña determinará resolverá este miércoles en una audiencia el amparo presentado por los micreros contra el plan de reordenamiento en el centro cruceño. La alcaldía de esa ciudad espera que sea rechazada, porque niega que se vulneren los derechos de este sector debido a que continuarán trabajando, solamente algunas líneas no ingresarán al casco viejo de esa ciudad por los problemas en el tráfico vehicular, por ello, la necesidad de reordenar ese sector. La dirigencia del transporte afirma que existen acciones autoritarias de la alcaldía cruceña al tomar la determinación sin el consenso previo con los que resultarán afectados; además que, si no hay una nivelación de tarifas, ingresará en un paro indefinido desde el 3 de febrero con cierre de carreteras a nivel departamental.

– Bolivia se juega la permanencia en el Sudamericano Sub 20 de fútbol

La selección nacional Sub 20 juega su última carta en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela y lo hará ante el poderoso combinado argentino que, en su presentación, no tuvo contemplación con Brasil al que derrotó por seis a cero; al contrario de la verde, que perdió en las dos presentaciones ante Ecuador y Brasil por el mismo marcador (1-2). El partido se disputará a las 19:00 hora de Bolivia en el Estadio Misael Delgado en Valencia, Venezuela. Si argentina gana asegurará su clasificación al hexagonal final, debido a que Bolivia quedará eliminada del torneo. Son tres equipos de cada serie que clasifican a la siguiente fase. Pese a las derrotas, los jugadores bolivianos mostraron un cambio de actitud para enfrentar a sus rivales, por ello, los resultados apretados, incluso con una observación a uno de los goles de Ecuador.

3 de febrero

Santa Cruz: Micreros anuncian paro indefinido desde el 3 de febrero, día del inicio de clases

Los micreros en Santa Cruz anunciaron que acatarán un paro indefinido desde el lunes 3 de febrero para exigir el incremento del pasaje de adultos y contra el reordenamiento. El dirigente del sector, Bismarck Daza, aseguró que la medida se acatará de forma indefinida hasta que logren que la Alcaldía cruceña autorice el incremento del pasaje. La fecha de inicio del paro coincide con el día en el que retornan las clases a nivel nacional, cuando los estudiantes se trasladan a sus unidades educativas. Desde el segundo semestre del año pasado, los micreros exigen el incremento del pasaje para adultos, inicialmente pidieron Bs 3, luego Bs 2,50 y en las últimas declaraciones de los dirigentes estos aseguraron que cobrarán Bs 2,37, un monto que fue propuesto por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández al Concejo cruceño.