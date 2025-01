Alcalde Arias: Si el MAS quiere un rol serio en la política es con el señor Andrónico Rodríguez

Para la autoridad edil, el actual presidente del Senado es la única opción de futuro para la facción radical del MAS, controlada por Evo Morales.

eju.tv / Video: TL Estrella HD

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que si el MAS quiere «jugar un rol serio en la política» sólo puede ser posible con el liderazgo de Andrónico Rodríguez.

«Puede que a mí no me guste, no tengo problemas personales, pero si haces un análisis ya como analista político, ahorita si el MAS quiere jugar un rol serio en la política es con el señor Andrónico Rodríguez», declaró la autoridad edil a la prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para el burgomaestre paceño, el presidente del Senado y dirigente cocalero «es un factor de unidad que no debe ser descartado», indistintamente si en las elecciones generales «va de primero o segundo», aunque en filas de su partido fue descartado como presidenciable ya que Evo Morales insiste en ser candidato pese a su inhabilitación.

«Yo no soy masista, ustedes saben, pero si alguna salida tiene el MAS a futuro es Andrónico, así que si el MAS quiere tener algún futuro es con Andrónico», insistió Arias, quien antes de llegar a la municipalidad aparecía en los medios como analista político y más tarde asumió de ministro del gobierno transitorio.

Al igual que Arias, desde la oposición y al interior del MAS consideran a Rodríguez como un potencial candidato para las elecciones del 17 de agosto. El senador señaló varias veces que él es «orgánico» y respeta que el ala evista de su partido haya designado a Morales como aspirante a la Presidencia.