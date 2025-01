Alcaldía cruceña convoca a constructoras: “Se les irá pagando de acuerdo a las condiciones y al ingreso de flujo”

Fuente: Unitel

Bernardo Montenegro, vocero de la Alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra, confirmó para el miércoles una reunión con representantes de las empresas constructoras que reclaman el pago de deudas que, en su conjunto, alcanzan más de Bs 120 millones.

Reconoció que la situación económica es difícil y que ocurre en todo el país, no solo en el municipio, pues se ha sufrido recortes del IDH, de coparticipación que han afectado de sobremanera el presupuesto “y eso ya se lo ha reconocido”, sin embargo, el municipio “está llevando adelante una gestión reconociendo todas las deudas que hay, tratando de honrar las mismas y llevando adelante un trabajo para solucionar los problemas que se dan en la ciudad”.

“Lo que es importante aclarar, esta reunión va a ser meramente técnica con la gente de las empresas más el secretario de Finanzas, porque lo que no se quiere es politizar el tema, no se quiere los shows políticos que se vienen dando por parte de uno u otro concejal que trata de sacar rédito político dentro del trabajo que no hacen”, dijo el vocero.

Montenegro anticipó que se van a encarar las deudas y “se les irá pagando de acuerdo a las condiciones y al ingreso de flujo que se vaya teniendo de lo que son las recaudaciones”. En este contexto señaló que se estudiará un plan de pagos para solucionar estos problemas.

Desde hace varios días que se han realizado protestas de las constructoras que remarcan la necesidad de que se les paguen para que puedan cubrir sus deudas con sus trabajadores.