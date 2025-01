Amenazas del “evismo” radical desafían al Estado

Aseveran que las amenazas directas del “evismo” provienen de gente dispuesta a incurrir en delitos y hasta matar por la defensa de su líder. Ven necesario que las fuerzas del orden impongan la vigencia de la ley y recuperen la zona del Chapare de una organización que constantemente da muestras de haberse convertido en un grupo que se encuentra al margen de las leyes bolivianas. Señalan que la postura de la radicalidad en el MAS demuestra que el “evismo” ha tocado fondo y revela su verdadera faceta delincuencial, misma que requiere acciones inmediatas de la justicia.

Tras las amenazas vertidas por dirigentes y asambleístas del ala “radical” en el Movimiento al Socialismo (MAS) dirigidas a cualquier funcionario o persona que intente dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra Evo Morales, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, aseguró que este tipo de declaraciones son provocaciones directas al Estado boliviano por parte de gente que cree estar por encima de las normas.

Cuestionando que se haga referencia a la posible muerte de aquellos que intenten aprehender a Morales, el asambleísta paceño aseveró que estas directas amenazas provienen de gente dispuesta a incurrir en delitos y hasta matar por la defensa de su líder.

“Esto significa que ellos están dispuestos a matar a cualquiera y confrontar y buscar sangre como lo han hecho siempre”, expresó Reyes a través de sus redes sociales.

Según el parlamentario, es necesario que las fuerzas del orden impongan la vigencia de la ley y recuperen la zona del Chapare de una organización que constantemente da muestras de haberse convertido en un grupo que se encuentra al margen de las leyes bolivianas.

“Este es un desafío al Estado, a la ley y al orden. Aquí tiene que haber un ingreso de las fuerzas del orden para aprehender a Evo Morales que no es un rey en el Trópico de Cochabamba”, agregó.

Asimismo, lamentando que, al interior de un Estado regido por una Constitución Política, una estructura normativa y con fuerzas del orden, se encuentre una “republiqueta independiente” gobernada por un “emperador” que cree estar por encima de la norma, Reyes reiteró que se necesita dar cumplimiento a esta orden de aprehensión, con la finalidad de sentar precedentes y demostrar que nadie puede eludir sus responsabilidades por la fuerza.

“Hoy Morales debe ser aprehendido, entregado a la justicia y tener una drástica sanción por los delitos y acusaciones que enfrenta. Las investigaciones se tienen que dar por los catorce años de desgobierno cuando en los que él fue presidente”, acotó el legislador.

El fin de semana, durante un ampliado convocado por dirigentes y legisladores del “ala evista” en el Movimiento al Socialismo, el diputado Gualberto Arispe anunció la determinación de disponer de personal y recursos para el resguardo y la seguridad de Morales, advirtiendo que cualquier persona dispuesta a dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra el líder cocalero, debe estar dispuesta a morir.

“Primero, seguridad para el hermano Evo Morales Ayma. Y ya se ha dicho aquel que quiera venir a aprehender al hermano Evo, que venga, pero decidido a morir. Y si no está decidido a morir, mejor que no lo haga, porque acá estamos decididos a defender a nuestro hermano”, afirmó Arispe en declaraciones a medios del Trópico.

En la misma línea, el senador “evista”, Leonardo Loza aseguró no temer a posibles sanciones y hasta una aprehensión en su contra, reiterando sus acusaciones contra el gobierno de Arce por una supuesta persecución contra el líder cocalero y la dirigencia radical del MAS. “Siempre han tenido intenciones de detenernos, no solo ahora, sino desde la dictadura de Lucho Arce, no tenemos ningún miedo de ser aprehendidos”, dijo.

En el evento se habían abordado temas relacionados a la situación del país, además de las denuncias y procesos judiciales, por trata de personas, contra Evo Morales.

Ante estas declaraciones y amenazas, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi indicó que las palabras de Arispe demuestran que el “evismo” ha tocado fondo y revela su verdadera faceta delincuencial, misma que exige acciones inmediatas de la justicia, antes que esta situación se desborde.

“Están dispuestos a matar con tal de evitar que Evo Morales sea detenido, tocaron fondo y ahora demuestran que son simples delincuentes, exigimos al Fiscal General y al gobierno de Arce lleven a la justicia a este grupo criminal”, manifestó el parlamentario a través de su cuenta en la red social X.

Ayer, la Policía de Cochabamba instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizar una investigación de oficio tras las declaraciones del diputado Arispe.

Según informó el comandante departamental, coronel Edson Claure, la institución del orden actuará de manera institucional frente a las declaraciones que hizo el legislador del MAS.

“Ya se ha instruido que, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, se abra un caso de oficio como corresponde”, señaló la autoridad policial, sin especificar si esta investigación estará dirigida exclusivamente contra el diputado Arispe por sus declaraciones o si se amplía hacia otras personas.

Opositores calificaron las amenazas de parlamentarios “evistas” como una situación indignante para la ALP y para el país, situación que amerita investigaciones y una ejemplar sanción por parte de la justicia, además de procesos internos en instancias del Parlamento nacional a través de la Comisión de Ética.

Fuente: El Diario