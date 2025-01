Analista afirma que con los autoprorrogados aún en funciones las elecciones generales corren riesgo

Vladimir Peña advierte a los candidatos opositores que no sirve de nada hacerse proclamar como candidatos si los magistrados que continúan en funciones pueden volcar la balanza a favor de Luis Arce.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Vladimir Peña advirtió a los partidos de la oposición que de nada sirve proclamar candidatos, o efectuar alianzas rumbo a las elecciones generales del 2025, si los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúan en funciones y pueden volcar la balanza a favor de Luis Arce Catacora, como lo hicieron durante todo este tiempo con la emisión de sentencias favorables a los intereses de la gestión gubernamental actual.

Peña recordó que en las elecciones judiciales solamente se eligieron cuatro de los nueve miembros de ese tribunal de control constitucional y que, al tener mayoría con los cinco prorrogados, las condiciones no son propicias para efectuar unos comicios presidenciales transparentes; en consecuencia, instó a los líderes de oposición a asumir acciones legales contra esos magistrados que no fueron cambiados, para impedir que continúen en sus cargos como hasta la fecha.

“Este no es un hecho fortuito, estuvo diseñado así para que los autoprorrogados, concretamente los del TCP, que son cinco, se queden en sus cargos y sean mayoría, porque en este año tan crucial para el país el que importa es el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en un brazo operativo del poder político para acallar a los demás órganos, ejemplos sobran; el TCP tiene cinco auto prorrogados y cuatro elegidos, por tanto, va a seguir teniendo una mayoría que va a seguir al servicio del presidente; entonces, las elecciones judiciales han sido una estafa y hoy lo podemos comprobar”, espetó.

Los cinco magistrados prorrogados del TCP y los dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) promovieron un fallo constitucional que blinda la permanencia en sus cargos hasta que sus sucesores sean elegidos por el voto popular. El Auto Constitucional Plurinacional 0113/2024-O del 11 de diciembre de 2024 determina el efecto de la Declaración Constitucional 0049/2023 que prorroga su mandato que debía concluir el 2 de enero de 2024 y ratifica que solamente pueden ser sustituidos después de un nuevo proceso electoral.

“Se dimensionan los efectos de la DCP 0049/2023 de 11 de diciembre debiendo entender que la prórroga de mandato de las autoridades en actual ejercicio en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional debe continuar hasta que se preseleccione, elija y posesione a las nuevas autoridades judiciales y constitucionales, en aquello departamentos en los que las convocatorias fueron declaradas desiertas”, refiere el punto 1 de la parte del enunciado de ese instrumento constitucional.

Por tanto, apuntó al gobierno y a los cinco magistrados prorrogados como artífices del ‘amaño’ de las elecciones judiciales, porque muestran un supuesto cambio de la justicia con la elección de 19 de las 26 altas autoridades del órgano Judicial y del TCP, pero esta instancia queda intacta y continúa bajo las órdenes de la gestión gubernamental más allá de los comicios presidenciales programados para el 10 de agosto próximo, lo que permite tener las condiciones idóneas para que Luis Arce busque su reelección con el árbitro a su favor.

“Hay que buscar soluciones, no podemos permitir que la democracia se siga deteriorando y tenemos que mantenernos vigilantes, porque no podemos permitir que pase en la elección nacional lo que sucedió en la elección judicial, este sería un precedente funesto si se repite en la elección nacional va a tener consecuencias tremendas para el país, hay acciones políticas que aún se pueden desarrollar, porque no podemos permitir que estos autoprorrogados se mantengan en la impunidad”, afirmó.

Ante esto, el experto señaló que las fuerzas políticas con representación parlamentaria deben asumir acciones contra esta intención con el objetivo de defender la democracia, porque este es un problema que debe ser solucionado por estas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la implementación de un juicio de responsabilidades contra los tribunos que continúan con la violación flagrante de la CPE, porque hasta la fecha nadie hizo nada por corregir esa irregularidad.

“Si tres fuerzas están en contra de los autoprorrogados, eso deben transmitirlo en acciones, en una proposición acusatoria, una petición de autorización a la ALP con los dos tercios para cesarlos y procesarlos como corresponde; considero que se dejaron envolver por la trampa del Gobierno y al final no supieron reaccionar cuando salió la sentencia de la elección parcial; entonces, ahí los líderes opositores debieron reacciones y decir qué significaba esto. La gente votó el 15 de diciembre para un cambio”, aseveró.

Asimismo, llamó a la reflexión sobre todo a los frentes de oposición quienes piensan más en las elecciones de agosto que en las condiciones en las que irán a estas, porque las van a definir justamente los magistrados del TCP y, en tal caso, corresponde, extremar esfuerzos para que tengan los estándares mínimos para que el cambio político sea posible. “De nada sirve elegirse o hacerse proclamar candidato si Arce va a tener la cancha inclinada a su favor con la ayuda de los autoprorrogados”, sentenció.