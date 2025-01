Analista, sobre el discurso de Arce: Da la impresión que el presidente no sabe que su mandato termina este año

Bolivia atraviesa por una crisis económica por una mala administración de recursos por parte de los gobiernos del MAS. Arce reconoció que no supieron aprovechar los buenos ingresos para seguir profundizando en la exploración y producción gasífera, pero aseveró que ahora están tratando de revertir esa situación.

Fuente: ANF / La Paz

El presidente del Estado, Luis Arce, brindó su primer mensaje del año volviendo a repetir las viejas promesas que hizo desde su primer año de gobierno; para el analista Gonzalo Chávez, parece que el primer mandatario aún no se dio cuenta de que no podrá cumplir todo lo que anunció porque su gestión termina este año, a no ser que pretenda buscar una reelección.

“Vamos a seguir avanzando a paso firme en la seguridad con soberanía alimentaria para hacer de nuestro país una potencia en la producción de alimentos. Vamos a dar un salto cualitativo para romper con la dependencia de la importación de combustibles. Vamos a proteger nuestra biodiversidad y trabajar en políticas económicas y sociales por el bienestar de cada boliviana y boliviano”, aseguró ayer el jefe de Estado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Esas promesas se vuelven a repetir en su último año de gestión, que tiene una alta reprobación por la crisis económica en la que está sumergido el país por el modelo económico fallido del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Da la impresión de que el presidente no sabe que su mandato termina este año, porque ninguna de sus promesas se cumple en este periodo, o este podría ser interpretado como el primer discurso electoral rumbo a una reelección que seguramente pretende, porque las promesas, las propuestas hechas como festejo de inflación de 200 años de historia, requieren de un periodo mucho más largo para cumplirse”, sostuvo Chávez.

La industrialización que prometió no genera hasta el momento casi ningún beneficio económico significativo para el país; al contrario, muchas empresas estatales son deficitarias y siguen demandando recursos del Estado para operar.

Para este último año de Gobierno, Arce prometió más industrias estatales y el ingreso de operaciones de otras, como el Mutún. Entre tanto, a falta de dinero, acudirá a más préstamos internacionales.

“Entonces, todas las promesas de Arce pueden ser resumidas en eso, en promesas electorales sin fundamento, sin recurso y, por lo tanto, mostrando que el 2025 vamos a seguir en la línea de mayor propaganda, pero sin recursos y repitiendo ideas viejas de inicio de mandato, industrialización, seguridad alimentaria y seguridad energética”, resaltó el analista.

Bolivia atraviesa por una crisis económica por una mala administración de recursos por parte de los gobiernos del MAS. Arce reconoció que no supieron aprovechar los buenos ingresos para seguir profundizando en la exploración y producción gasífera, pero aseveró que ahora están tratando de revertir esa situación.