Añez: Este era el momento de Luis Arce para demostrar su capacidad, pero no sabe cómo resolver la crisis

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

Ante la crisis económica que vive el país, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez indicó que este era el momento para que el presidente Luis Arce demuestre su capacidad para enfrentar y resolver la crisis, pero que “no la tiene” y “no tiene un plan B”.

“Aquí era el momento donde Luis Arce hubiera podido demostrar su capacidad profesional, pero está clarísimo que no la tiene, no tiene un plan B, no sabe cómo resolver la crisis que cada día está peor”, señaló la exmandataria a Correo del Sur.

Áñez indicó que Arce en su momento se mostró como un fenómeno y erudito de la economía, y que incluso “tuvo la osadía” cuando era ministro de Economía “de hacerse una revista donde se llamaba Superlucho y aparecía en la tapa con vestimenta de Superman”.

“Claro, hasta yo soy una experta en economía cuando hay abundancia de dinero y lo único que hago es gastar. El dinero ha llegado al país por lo que hicieron otros presidentes; la verdadera habilidad que tiene un buen profesional, un buen experto en economía es saber solucionar los problemas cuando estamos en crisis”, aseveró.

Con relación a su gestión, la exmandataria indicó que sigue las mismas “mañas” de Evo Morles por ser “autoritario, abusivo, gobernando con el Tribunal Constitucional, que está compuesto por personas vergonzosamente autoprorrogadas”.

Ante el escenario electoral y las elecciones generales de 2025, señaló que “si por falta de unidad” se permite que siga el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el gobierno, “el riesgo es colosal, no solo por los presos políticos (…), sino que nos convertiremos en otra Cuba, Venezuela o Nicaragua”.

“No creo que ninguno de nosotros queramos que nuestros hijos o nuestros nietos vivan en este sistema de terror, de miedo, sin oportunidades. Lo que veremos es una triste migración de nuestra juventud; ya nomás lo estamos viendo ahora”.

Añez cumple una pena de 10 años en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Fue detenida en marzo de 2021 y está cerca de cumplir cinco años encarcelada, tras asumir la presidencia del país en medio de la crisis de 2019, que terminó con la renuncia de Evo Morales.

