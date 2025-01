Angelina Jolie refugió en su casa a varios amigos afectados por los incendios en California

Los devastadores incendios que azotan California han movilizado a miles de personas, incluidas celebridades, a mostrar su lado más solidario. Una de ellas es Angelina Jolie, quien ha abierto las puertas de su hogar en Los Feliz para albergar a amigos cercanos que tuvieron que evacuar sus casas.

La actriz de 49 años, conocida por su labor humanitario, también ha sido vista adquiriendo suministros para ayudar a los afectados.

Jolie fue captada esta semana junto a su hijo Knox, de 16 años, en un supermercado de Los Ángeles comprando agua embotellada y otros productos esenciales.

En declaraciones al Daily Mail, la estrella de Maria compartió su preocupación y su intención de ayudar directamente a su círculo cercano. “Estamos recibiendo personas en nuestra casa”, dijo Jolie cuando le preguntaron si iba a llevar donaciones a las campañas organizadas en Los Ángeles. “Sí, lo haré. Pero por ahora, estoy cuidando a personas cercanas a mí y alojándolas en mi hogar”, agregó.

La imagen muestra los restos de construcciones quemadas en el vecindario de Pacific Palisades en Los Angeles (REUTERS/David Ryder) La imagen muestra los restos de construcciones quemadas en el vecindario de Pacific Palisades en Los Angeles (REUTERS/David Ryder)

Un informante cercano a la actriz declaró a PEOPLE que Jolie está “desconsolada por aquellos que han perdido sus hogares o se han visto afectados por los incendios”. La misma fuente aseguró que la ganadora del Oscar está “haciendo todo lo posible para ayudar”, incluyendo ofrecer refugio en su residencia valorada en 25 millones de dólares.

Los incendios, considerados de los más destructivos en la historia de Los Ángeles, comenzaron el pasado 7 de enero en Pacific Palisades y otras zonas como Pasadena, dejando un saldo preliminar de al menos 11 personas fallecidas y más de 180.000 desplazados, según datos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Además, más de 10.000 estructuras han sido destruidas, incluidas residencias de numerosas celebridades.

Entre ellos están Jeff Bridges, cuyo hogar familiar en Malibú fue destruido por las llamas, y Miles Teller y su esposa Keleigh Teller, quienes compartieron imágenes desgarradoras de su casa calcinada. “Si están en el área de Los Ángeles, POR FAVOR salgan si pueden”, escribió Keleigh en sus redes sociales. “Hay muchas cosas que desearía haber hecho diferente, pero lo único que importa es la seguridad”.

Milo Ventimiglia, actor de This Is Us, también perdió su vivienda en Malibú. Él y su esposa esperaban la llegada de su primer hijo y ya habían acondicionado con emoción el cuarto de su bebé.

Milo Ventimiglia perdió su casa en Malibú y se quebró al ver los escombros (CBS News) Milo Ventimiglia perdió su casa en Malibú y se quebró al ver los escombros (CBS News)

“Empiezas a pensar en todos los recuerdos en diferentes partes de la casa”, expresó conmovido en una entrevista con CBS News. “Luego ves las casas de tus vecinos y todo lo que hay alrededor, y tu corazón simplemente se rompe”.

Entre otros afectados están Mandy Moore y su esposo Taylor Goldsmith. Aunque la estructura principal de su hogar sobrevivió, la pareja perdió el garaje, la casa trasera y el estudio musical de Goldsmith, que albergaba valiosos instrumentos y equipos. Moore compartió en redes sociales su gratitud porque el daño no fue peor, pero confesó que su casa “no es habitable” en su estado actual.

Así como Angelina Jolie, otras celebridades han tomado medidas para ayudar. Meghan Markle y el príncipe Harry ofrecieron refugio en su mansión de 29 millones de dólares en Montecito a varios amigos que tuvieron que evacuar.

Halle Berry, por su parte, anunció que donará su armario completo en colaboración con Sharon Stone para proveer ropa a los afectados.

Jamie Lee Curtis y su familia también mostraron su compromiso con los damnificados al prometer una donación de un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de recuperación.