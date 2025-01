Ante denuncias por la calidad de la gasolina, YPFB dice que se mezcla hasta con un 12% de etanol

Según el ejecutivo, en 2024 se comercializó un volumen de 1.485.000 metros cúbicos (m3) de gasolina Especial Plus en el país y lo que respecta al etanol fue de 214.964 m3. “Si hacemos una operación que está superior a lo que es el 12%, entonces tendríamos que preguntarnos de dónde ingresaría el etanol”, remarcó.

Así lo expuso la tarde de este lunes Félix Cruz, gerente general de YPFB Logística, al referir que la mezcla está cumpliendo con la normativa vigente y que no excede del 12%, lo que se demuestra con los volúmenes de etanol que entrega el sector cañero al Estado.

Ante las denuncias por la calidad de la gasolina que se distribuye en el país, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negaron que hubiera cambios en la mezcla de este combustible con etanol, alegando que se adiciona hasta un 12% de alcohol anhidro y no un volumen mayor.

Desde el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz denunciaron más temprano que se está mezclando un mayor porcentaje de etanol en la gasolina especial del permitido por estándares internacionales.

“El etanol está al 23% del combustible que se está comercializando a nivel nacional y departamental. Expresamos nuestra preocupación ya que los vehículos que están actualmente en el parque automotor no están diseñados para trabajar con ese porcentaje de etanol”, sostuvo Juan Miguel Bonilla, presidente del ente colegiado.

Sin embargo, desde YPFB apuntaron que el Colegio de Ingenieros Mecánicos no cuenta con los mecanismos para poder hacer esas pruebas respectivas (o al menos no el que usa la petrolera estatal), acotando que no tienen información sobre las fallas mecánicas de los vehículos debido a la gasolina que se distribuye en el país.