Arce defiende la lucha contra la corrupción de su gobierno: “Eso no puede suceder,  no va a suceder”

El anterior ministro de Medio Ambiente fue destituido por el Presidente por presuntos hechos de corrupción que son investigados por la Fiscalía.

El presidente Luis Arce defendió esta noche la estrategia de lucha de su gobierno contra la corrupción y garantizó que no volverá a suceder hechos como los protagonizados por su anterior ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer.

“Estamos haciendo un cambio obligado de ministro de Medio Ambiente y Agua en circunstancias en que no quisiéramos que se vuelvan a repetirse, nosotros nunca vamos a tolerar ningún tipo de acciones que vayan atentar contra los recursos del Estado y por supuesto tendrán derecho a la defensa como cualquier ciudadano tiene el derecho de hacerlo”, afirmó durante la posesión de Álvaro Ruiz como el nuevo ministro de dicha cartera de Estado.

“Aquí lo que necesitamos es mostrar que el Gobierno nacional sigue siendo uno de los gobiernos que lucha contra la corrupción, que apuesta claramente donde hay problemas tomar las medidas en los momentos adecuados y oportunamente para que no haya ningún mal manejo de recursos públicos por parte de ningún funcionario que circunstancialmente estamos a cargo del manejo de los recursos estatales, eso no puede suceder, no va a suceder, y en eso estamos empeñados”, complementó.

Las declaraciones de Arce ocurren después de que su anterior ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, fue destituido del cargo por presuntos hechos de corrupción en el ejercicio de funciones.

El funcionario es investigado por la Fiscalía por legitimación de ganancias porque durante sus funciones realizó movimientos económicos irregulares que no coinciden con los ingresos que percibía como ministro.

Además no declaró bienes y rentas de manera honesta, dijo que contaba con una propiedad cuando en realidad posee al menos nueve.

Aunque la exautoridad alegó su inocencia frente a las acusaciones en su contra, la Fiscalía mantiene la causa abierta y aún no convocó a declarar al exfuncionario.

Lisperguer es el quinto ministro de Luis Arce que sale del gabinete ministerial acusado de corrupción.