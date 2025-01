Arce habla de «boicot» y dice que hay gente que no quiere que haga obras en El Alto

El Presidente inauguró este lunes las obras de ampliación de la ruta Senkata-Apacheta.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El presidente Luis Arce llegó este lunes a la ciudad de El Alto, donde participó del inicio de trabajos en la carretera Senkata-Apacheta, y dijo que hay gente que no quiere que entregue obras para esa urbe.

«Hay gente que no quiere que hagamos obras por El Alto, que no le gusta que avancemos, para después que nos vengan a decir que no hacemos nada, esa es la intencionalidad, ese es el objetivo», manifestó el mandatario en el acto de inicio de obras de mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera.

Arce precisó que las obras demandan una inversión que supera los 400 millones de bolivianos y que hubo «muchos intereses» que en un determinado momento pusieron en riesgo el trabajo.

«Luego de vencer los intereses, porque a los intereses individuales siempre tiene que vencer los intereses de la mayoría de los bolivianos, y aquí están quienes están interesados en seguir construyendo nuestra Bolivia», declaró.

El Presidente aseguró que «pese a quien le pese» cumplirá el mandato que le fue encomendado cuando asumió el poder.

«A esos que nos boicotean y no quieren que avancemos en los problemas de nuestros propios hermanos les decimos: el Gobierno nacional vendrá una y mil veces a la ciudad de El Alto para hacer obras para el pueblo alteño». sostuvo.