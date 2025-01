Así queda la clasificación de todas las categorías del Dakar 2025 tras la Etapa 4: Al Attiyah pincha

No hay jornada del Dakar en coches en que una leyenda sufra o tenga que abandonar y en esta cuarta etapa le ha tocado perder más de media hora al cinco veces campeón Nasser Al Attiyah, una etapa que se ha llevado Al Rajhi que pasa a ser el nuevo segundo de la general tras Lategan

En motos el valenciano Tosha Schareina pasa a ser segundo de la general tras el imperturbable Daniel Sanders

🚘 That’s teamwork! @crisgutierrez and @morenohuete have stopped to help @AlAttiyahN and Edouard Boulanger repair their @DaciaSandriders 🛠 #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/cfC8Wv2uJZ

En motos, la única baza española a poderse llevar el tuareg de bronce, el valenciano Tosha Schareina, se ha aupado a la segunda plaza de la general en una etapa muy táctica. Ha renunciado a llevarse la especial que ha ido liderando con permiso de Mason Klein y se la ha dejado al líder indiscutible de este rally el australiano Daniel Sanders, que en la primera parte de la etapa maratón ha asestado un buen golpe al resto de rivales directos Branch, Howes y Brabec, aunque este jueves saldrán ventajosamente retrasados. Sanders lleva tres victorias de etapa sobre cuatro que sumar al prólogo.

🏁 Stage 4️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Daniel Sanders

🥈 Tosha Schareina

🥉 Nacho Cornejo

2’33» behind Schareina at km 383, Sanders surged to claim the stage, finishing the special with 15 seconds in hand over the Spaniard. Nacho Cornejo took third (+7’49”). Sanders has… pic.twitter.com/0gtolLKoAy

— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2025