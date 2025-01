Audiencia de Tuto es suspendida y reprogramada para el 13 de febrero

El expresidente llegó con retraso a La Paz, por demoras en el vuelo que tomó de BOA.

La audiencia del caso Catler, que involucra al expresidente Jorge Tuto Quiroga, fue suspendida y reprogramada para el lunes 13 de febrero, informó la mañana de este viernes el asesor jurídico de la Agrupación Libre, Luis Vásquez Villamor.

«La audiencia se suspende para el lunes 13 de febrero a las dos de la tarde, él va a estar presente (…). No es porque haya cometido un delito, es porque ha denunciado la comisión de un delito, él ha denunciado el caso Catler «, declaró a los medios.

La audiencia de apertura de juicio fue convocada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Hacia las Mujeres Quinto de La Paz, que fijó la sesión para las 9:00 de este viernes, sin embargo el expresidente llegó tarde por la demora que sufrió su vuelo de la estatal BOA.

«Hay una intención malsana detrás de todo esto, que es evitar la candidatura de Tuto Quiroga, eso es lo lamentable de tener un país donde la justicia está arrodillada ante el poder político, pero él no se va a ocultar, no va a presentar un certificado de salud diciendo que no puede venir», sostuvo Vásquez.

El exmandatario ofrecerá una conferencia de prensa este viernes para explicar su posición respecto a la convocatoria a comparecer ante la justicia por el caso Catler, que fue reactivado después de 16 años.