Ausencias y sorpresas en las nominaciones a los premios Oscar

La revelación de las nominaciones a la 97ª edición de los premios Oscar marcó el inicio de una nueva temporada de premios y dejó a la audiencia con interrogantes, expectativas y, sobre todo, sorpresas inesperadas que recurrieron a expresar su opinión en las redes sociales. Los actores Bowen Yang y Rachel Sennott, encargados de anunciar los nominados, lograron combinar humor y emoción en un evento que no estuvo exento de decisiones controvertidas por parte de la Academia. Cuáles fueron las mayores sorpresas de estas nominaciones, desde las ausencias de grandes nombres hasta las peculiaridades más llamativas del listado.

3 sorpresas que dejaron las nominaciones al premio Oscar

1. Ausencias destacadas entre actores y actrices

Uno de los temas más comentados tras el anuncio de las nominaciones fue la ausencia de figuras reconocidas con papeles aclamados durante el último año. Entre las exclusiones más notables se encuentra la de Denzel Washington, quien interpretó a Macrinus en Gladiator II. Aunque su actuación fue considerada una de las mejores del año, los votantes de la Academia no lo incluyeron en la lista. Este hecho sorprendió a muchos, ya que Washington es dos veces ganador del Oscar y uno de los actores más respetados de la industria.

Denzel Washington quedó fuera pese a su aclamada actuación en “Gladiator II” (Captura)

Otro nombre que quedó afuera fue el de Selena Gomez, a pesar de su papel en Emilia Pérez, la película más nominada con 13 candidaturas. Su exclusión fue percibida como un golpe inesperado, considerando su popularidad y la importancia de su personaje en la trama.

Por su parte, las actrices previamente galardonadas, Angelina Jolie y Nicole Kidman también fueron ignoradas. Jolie, que protagonizó el drama histórico María, y Kidman, destacada en Babygirl, no lograron atraer la atención de los votantes, lo que generó críticas hacia la Academia por dejar fuera a estas intérpretes con sólida trayectoria. Además, la ausencia de Pamela Anderson por su papel en The Last Showgirl completó la lista de omisiones que dejaron un sabor amargo entre los seguidores de estos artistas.

Nicole Kidman fue excluida de la categoría de mejor actriz por su trabajo en Babygirl (REUTERS/Mario Anzuoni)

2. El protagonismo de los monos generados por CGI

Otro de los momentos llamativos de las nominaciones fue el dominio de las películas con monos creados por CGI en la categoría de mejores artes visuales. Las producciones The Kingdom of the Planet of the Apes, Better Man y Wicked obtuvieron múltiples candidaturas, destacando el impacto de la tecnología en la narración cinematográfica actual.

Durante el anuncio, Bowen Yang no perdió la oportunidad de bromear: “Acabo de darme cuenta de que hay muchos monos en esas películas”, señaló. Este comentario humorístico reflejó una realidad: los efectos visuales, en gran parte impulsados por la tecnología CGI, están marcando un cambio importante en la industria del cine.

Producciones con monos generados por CGI dominaron en la categoría de mejores artes visuales (Photo courtesy of 20th Century Studios)

Sin embargo, esta categoría también estuvo rodeada de polémica. Los fanáticos del universo Marvel expresaron su decepción por la ausencia de Deadpool & Wolverine, que no logró figurar entre las nominadas, a pesar de su popularidad y sus innovadores efectos visuales.

3. Nominaciones incompletas en la categoría de mejor película

Un detalle inusual que llamó la atención fue la aparición de cuatro películas con nominaciones incompletas en la categoría de mejor película. Emilia Pérez, I’m Still Here, Nickel Boys y The Substance fueron anunciadas como “nominadas por determinar” en lugar de incluir los nombres de sus productores. Este hecho generó especulaciones sobre problemas con el papeleo requerido por la Academia, lo que fue motivo de bromas por parte de los presentadores, quienes destacaron la importancia de cumplir con los requisitos formales.

Cuatro películas de la categoría mejor película aparecen sin productores nominados oficialmente (Netflix via AP)

La situación dejó preguntas abiertas sobre la transparencia del proceso y la razón detrás de estas nominaciones parciales. Incluso, el medio CNN dio a conocer que intentó obtener declaraciones de la Academia para aclarar la ausencia de los nombres, pero no se emitió una respuesta oficial al respecto.

Con la ceremonia programada para el 2 de marzo y Conan O’Brien como anfitrión, las expectativas crecen en torno a lo que será una noche marcada por la diversidad de talentos, decisiones controvertidas y momentos únicos. Las sorpresas de estas nominaciones reflejan la complejidad del cine contemporáneo y los desafíos de equilibrar tradición, innovación y reconocimiento en una de las premiaciones más esperadas del año.