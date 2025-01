Autorizan a 36 empresas a importar combustibles

Además, una firma fue autorizada para importar con propósitos de comercialización

Fuente: Correo del Sur

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que 36 empresas privadas recibieron autorización para importar un total de 34 millones de litros de combustibles para consumo propio, en el marco del Decreto Supremo 5218, que simplifica los requisitos legales y técnicos para la importación directa de carburantes.

Adicionalmente, una empresa ya cuenta con el permiso para importar 22 millones de litros de diésel y gasolina con fines de comercialización, conforme al Decreto Supremo 5271, que regula estas importaciones.

“Tenemos autorizadas 36 empresas, correspondientes a lo que es el Decreto 5218”, explicó el director de la ANH, Germán Jiménez, según publicó el diario estatal “Ahora El Pueblo”. “Correspondiente al Decreto 5271, en este momento, tenemos tres trámites, de los cuales se ha autorizado uno con un volumen de casi 22 millones de litros”, agregó la autoridad durante una conferencia de prensa.

Jiménez también informó que, en relación con el Decreto Supremo 5271, existen más de 183 empresas mostraron interés en la importación de carburantes, de las cuales 60 ya iniciaron el proceso de trámite y 24 fueron devueltas para ser complementadas.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, afirmó recientemente que el Gobierno logró reducir los requisitos para las importaciones directas de carburantes a fin de permitir que las empresas puedan satisfacer sus requerimientos.

Precios

En cuanto a los precios referenciales aprobados por la ANH para la importación y comercialización por privados, el Director de la ANH explicó que, para el primer trimestre del año, la cotización del litro de diésel fue fijada en $us 1,01. Las gasolinas de 85 a 94 octanos, entretanto, fueron fijadas un precio de $us 1,12 por litro, mientras que las gasolinas de 94 octanos, en $us 1,07 por litro.

Estos precios incluyen costos de importación, almacenaje, transporte y el margen de utilidad por la venta de los combustibles.

No obstante, serán los importadores privados quienes establecerán el precio final al consumidor, según explicó Jiménez.

Venta

Una empresa privada fue autorizada por la ANH para importar 22 millones de litros de diésel y gasolina con fines de comercialización.

