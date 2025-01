Bloque evista del MAS advierte que mantendrán la lucha contra el gobierno de Luis Arce

Sectores afines a Evo Morales endurecen su postura contra el gobierno de Luis Arce, a quien acusan de asumir acciones dictatoriales.

La Paz.- El senador Leonardo Loza, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro del bloque evista, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Luis Arce, al que acusó de llevar a cabo acciones «cobardes y dictatoriales» tras la detención de más de 17 personas que participaban en movilizaciones.

“No importa las amenazas, no importa la sangre que derramamos, vamos a luchar y pelear como siempre el movimiento indígena lo ha hecho”, declaró Loza, acompañado por la senadora Simona Quispe y dirigentes afines a Evo Morales. En sus declaraciones, destacó la persistencia del bloque en sus demandas, especialmente frente a lo que consideran una falta de respuesta a la crisis económica.

El senador denunció que la marcha desde Patacamaya hasta La Paz, realizada por dirigentes indígenas y movimientos sociales, no logró entregar su pliego petitorio debido a los operativos represivos. Este documento incluye demandas para atender la crisis económica y otras preocupaciones sociales que, según Loza, el gobierno de Arce ha ignorado.

Con un tono desafiante, Loza aseguró que las movilizaciones no se detendrán hasta alcanzar sus objetivos. “No nos iremos de la ciudad de La Paz mientras no consigamos nuestros objetivos basados en el pliego petitorio. No tenemos miedo, pueden matarnos, pueden encarcelarnos, pueden herirnos, no tenemos miedo”, afirmó.