La compañía de Jeff Bezos anunció que intentará nuevamente el despegue este jueves, con una ventana de tres horas que comenzará a la 01:00, hora local

Blue Origin canceló por segunda vez el lanzamiento inaugural de su cohete New Glenn (EFE/Blue Origin)

Fuente: infobae.com

Blue Origin, la compañía aeroespacial propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, pospuso por segunda vez el lanzamiento inaugural de su cohete New Glenn, que estaba programado para la madrugada de este lunes. La empresa anunció que intentará nuevamente el jueves, con una nueva ventana de tres horas a partir de las 01:00, hora local.

El New Glenn, un cohete de 98 metros de altura equivalente a un edificio de 32 pisos, debía despegar desde Cabo Cañaveral en un lanzamiento originalmente programado para el domingo. Sin embargo, las condiciones climáticas desfavorables en el mar obligaron a posponer la misión, que luego se reprogramó para el lunes y, más tarde, para el martes. Estos aplazamientos son comunes en la industria aeroespacial debido a los estrictos requisitos de seguridad y las condiciones meteorológicas.

La misión, denominada NG-1, representa un importante paso en los esfuerzos de Bezos por competir con Elon Musk, cuyo liderazgo en el mercado de lanzamientos orbitales con SpaceX es indiscutible. Los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy de SpaceX dominan actualmente el sector comercial, el Pentágono y la NASA, incluyendo misiones clave como el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La compañía de Jeff Bezos anunció que intentará nuevamente el despegue este jueves, con una ventana de tres horas que comenzará a la 01:00, hora local (REUTERS/Joe Skipper)

Según G. Scott Hubbard, ex funcionario de la NASA, la entrada de Blue Origin como competidor serio en el mercado espacial “es genial”, ya que amplía las opciones disponibles en una industria que, durante años, ha estado dominada por SpaceX.

En un giro interesante, SpaceX planea realizar el próximo ensayo orbital de su gigantesco cohete Starship el día posterior al intento de Blue Origin, lo que sube las apuestas en esta incipiente rivalidad tecnológica.

Capacidades del New Glenn

El New Glenn supera en tamaño al Falcon 9, que mide 70 metros de altura, y está diseñado para transportar cargas útiles más voluminosas, gracias a su compartimiento más ancho. En términos de capacidad de carga, el cohete de Bezos se sitúa entre el Falcon 9 y el Falcon Heavy, aunque su verdadero objetivo, según el director ejecutivo de Blue Origin, David Limp, es simplemente “alcanzar la órbita” en esta primera misión.

Blue Origin ya ha demostrado experiencia en vuelos suborbitales, llevando a turistas al espacio por unos minutos con su cohete New Shepard (REUTERS/Steve Nesius)

Blue Origin ya ha demostrado experiencia en vuelos suborbitales, llevando a turistas al espacio por unos minutos con su cohete New Shepard, pero el New Glenn marcaría el inicio de sus operaciones en órbita terrestre. La compañía ya tiene un contrato con la NASA para lanzar dos sondas hacia Marte y planea utilizar el New Glenn para el despliegue del proyecto Kuiper, una red de satélites diseñada para competir con la constelación de internet Starlink de SpaceX.

Aunque Blue Origin fue fundada en el año 2000, dos años antes de la creación de SpaceX, la estrategia de desarrollo de Bezos ha sido mucho más cautelosa. Este enfoque más lento ha generado impaciencia dentro de la comunidad espacial, según Scott Pace, experto en políticas espaciales de la Universidad George Washington y ex miembro del Consejo Nacional Espacial de EEUU.

Por otro lado, SpaceX ha adoptado un enfoque agresivo y rápido, convirtiéndose en un líder indiscutido en la industria. Mientras Musk sueña con colonizar Marte, Bezos tiene una visión diferente: trasladar la industria pesada fuera de la Tierra para preservar lo que él llama “el origen azul de la humanidad”.

SpaceX planea realizar el próximo ensayo orbital de su gigantesco cohete Starship el día posterior al intento de Blue Origin, lo que sube las apuestas en esta incipiente rivalidad tecnológica (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

La creciente influencia de SpaceX también ha despertado inquietudes en torno a posibles conflictos de interés, especialmente debido a la relación cercana de Musk con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y al papel de Jared Isaacman, un socio de Musk, quien se perfila como posible futuro administrador de la NASA.

El éxito del New Glenn, según Pace, ofrecería a Estados Unidos una “redundancia estratégica”, proporcionando una alternativa valiosa en caso de fallos en los sistemas de SpaceX.