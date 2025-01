Branko se refiere al bloque único de oposición y afirma que no está para “pactos de pegas”

En su criterio, un bloque de líderes de oposición, como actualmente encaminan Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, entre otros, no se puede llamar así porque se junten, sino que tiene que haber un tema ideológico.

El empresario Branko Marinkovic anunció hace varias semanas su intención de participar como candidato presidencial en las elecciones generales de este año y este jueves dijo que no está para “pactos de pegas”, en referencia al bloque único de oposición, ya que su objetivo es sacar adelante al país. En su criterio, los líderes de oposición no pueden juntarse porque quieran pega (trabajo), sino que tiene que haber de por medio un tema ideológico.

“Yo no quiero pega, yo quiero cambiar el país y alguien de ese pacto (de unidad) se sienta y me dice: Branco tenés razón, la verdad es que hay que hacer esto, hay que ir por el camino de la libertad, no hay ningún problema, conversamos. Pero tiene que haber un giro de 180 grados en la actitud, no estoy para pactos de pegas, yo estoy para que Bolivia salga adelante”, manifestó Marinkovic, ante la consulta sobre si analizará o rechazará al pacto de unidad.

“Nosotros hemos tomado una decisión muy clara como partido político, como ADN y eso lo vamos a ver si vamos, con quiénes vamos, que es un tema de análisis, hay una diferencia muy grande entre lo que llamo: los que han sido funcionales y Manfred (Reyes Villa), que ha sido masista, porque siempre estuvo con el MAS y que hasta defendió al Gobierno”, insistió el empresario, ante la pregunta si será parte de este bloque o no irá con ellos.

Sobre lo que dice Manfred de que el bloque único fracasará, Marikovic señaló que lo que piense el candidato presidencial de APB Súmate no le importa mucho, ya que tiene su agenda de izquierdista y una visión estatista, como el Movimiento Al Socialismo (MAS).