Canet: «Tengo un ‘feeling’ brutal, creo que aún no soy consciente del todo…»

Segundo puesto en la etapa para el sorprendente Edgar Canet, el mejor debutante de largo de este Dakar en el que vuelve a transitar entre los diez primeros de la clasificación general. «Creo que aún no soy consciente», asegura tras la gran etapa de hoy en la que ha pasado, literalmente, de todo. «Ha sido una etapa que teníamos piedras, dunas, zonas rápidas, lentas… y me he encontrado muy bien con la moto, con el setting… creo que hemos hecho una muy buena etapa«, decía en meta.

¿Cuál es el secreto de haber llegado al debut casi como un veterano? «Yo creo que hemos hecho los tres últimos meses un entreno fantástico, ya sea de moto, de físico, mental. He llegado bastante preparado a mi primer Dakar y ya sé dónde tengo que mejorar para el año que viene».

La felicidad llegó por el gran segundo puesto, y sufrido como pocos. «El enlace de la mañana eran 180 kilómetros y nos ha llovido todo el enlace, hemos llegado congelados al principio de la etapa. En el kilómetro 1 de la etapa he tenido un problema con la tablet, se ha vuelto loca, se ha puesto a pitar y no me funcionaba nada, pero he empezado a seguir líneas hasta llegar al ‘refuelling’ en el kilómetro 89. Cuando he llegado aquí he informado que tenía el problema con la tablet y me han dicho que lo iban a cambiar, que me esperaran, que paraban mi tiempo de carrera hasta que no se solucionara esto. Y he estado una hora y media parado«.

Lo he hecho bien, y tengo un feeling brutal para las etapas de aquí en adelante, así que a aprovecharlo Edgar Canet

Edgar Canet está siendo la sensación del Dakar 2025 ASO/F. Gooden/DPPI.

Una hora y media que no le ha venido mal, como tampoco que hoy los coches fueran por otro camino: «Eso me ha salvado hoy porque si hubiera tenido que adelantar coches sería otro lío, pero bueno, sí que me he ido encontrando bastantes motos de adelante, he tenido siempre un poco de referencia y se ha puesto a llover, así que las dunas estaban más duras, se podía correr más. Y lo de la navegación era complicado, había muchísimas líneas, esto es verdad, pero muchas veces iban para donde no era», afirma.

«He tenido que estar concentrado al 100% en el roadbook porque no me podía fiar de las líneas y lo he hecho bien, muy contento y tengo un feeling brutal para las etapas de aquí en adelante, así que… hay que aprovecharlo». ¿Tanto como para soñar con algo grande? «Antes de venir se te pasa todo por la cabeza, ¿no? Pero una vez que estás aquí ves el nivel que hay, ves lo difícil que es estar delante de una etapa y haber podido hacer segundo… no me lo esperaba, pero si se ha hecho una vez seguro que se puede repetir«, cierra.