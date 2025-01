Carlos Mesa declina su candidatura a la Presidencia de Bolivia

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció este viernes que no será candidato en las elecciones generales del 17 de agosto del presente año y que espera que el nuevo presidente de Bolivia surja del bloque opositor de unidad.

En un mensaje reflexivo e histórico, el expresidente Carlos Mesa anunció este viernes que no se postulará como candidato en las elecciones generales. Durante su declaración, Mesa destacó su trayectoria de medio siglo al servicio del país y subrayó su compromiso con la construcción de una Bolivia transformada en el marco del Bicentenario.

“Hay momentos en la vida en que uno tiene que mirar atrás y analizar lo hecho en el camino. Mirar también el horizonte de lo que nos toca hacer. Ese momento ha llegado para mí”, expresó Mesa al inicio de su discurso, enfatizando que su vida ha estado profundamente ligada a Bolivia como historiador, periodista y político.

Mesa enmarcó su decisión en el contexto del 2025, un año que calificó como un punto de inflexión para Bolivia. Hizo un llamado a la unidad basada en la reconciliación, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales para superar la crisis actual y construir un país transformado.

«En ese contexto y por todas estas razones, quiero comunicar que he decidido no presentarme como candidato a la presidencia del Estado y lo hago con plena convicción y con plena decisión porque creo que ese no es el rol que hoy me toca. «

A pesar de su decisión de no postularse, Mesa aseguró que continuará liderando Comunidad Ciudadana hasta la conclusión del actual periodo legislativo, el 8 de noviembre de 2025. Reafirmó su compromiso con el bloque de oposición democrática, destacando su confianza en que de allí surgirá el próximo presidente del país.

“Mi más profundo respeto y adhesión a los miembros del bloque de oposición democrática del país, de entre quienes estoy seguro saldrá el próximo presidente de la nación para bien de Bolivia”, declaró.