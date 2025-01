CC tomará medidas por la agresión del diputado Gustavo Aliaga a su colega Miguel Roca

El jefe de bancada en Diputados afirma que no se tolerarán actos de violencia ‘vengan de donde vengan’

eju.tv / Video: Tele Estrella HD

Boris Bueno Camacho / La Paz

El jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, lamentó la agresión que protagonizó el asambleísta Gustavo Aliaga contra su colega Miguel Roca; en tal sentido, reprochó el acto de violencia y anunció que se tomarán acciones disciplinarias internas, porque no permitirán actos de violencia como el suscitado la pasada jornada que empañen el correcto accionar de esa fuerza política.

Según la denuncia de Roca, la agresión se dio cuando cuestionó a Aliaga por haber respaldado la aprobación de los créditos externos solicitados la gestión de Luis Arce, después de un cruce de palabras lo llamó ‘servil del Gobierno’, lo que provocó que el aludido reaccione de forma violenta y lo ataque por la espalda, según afirma el agredido quien terminó con arañazos en la cabeza y el rostro, así como otras lesiones visibles.

“Lamentablemente hemos sido testigos de ese acto violento en el que ha estado involucrado un parlamentario de la alianza Comunidad Ciudadana, nosotros hemos pedido un informe al diputado Aliaga, estamos esperando que nos llegue dicho informe y una vez que lo tengamos vamos a actuar en consecuencia, en el marco de lo que establece nuestro Reglamento interno y la normativa interna”, afirmó.

El diputado Miguel Roca muestra las lesiones inferidas por Aliaga. Foto: Prensa Miguel Roca

Urquidi afirmó que la fuerza política censura y rechaza los actos de violencia sea cual fuere la causa, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ser un escenario del diálogo, del debate y la contrastación de ideas; en consecuencia, calificó de vergonzoso el espectáculo que dio uno de sus miembros al atacar a otro colega por haberle reclamado su posición frente a un tema que es sensible como la aprobación de los créditos que exige el gobierno de Arce.

“Rechazamos contundentemente y sin ningún tipo de matices cualquier acto de violencia venga de donde venga y tenga la motivación que tenga; aquí, la ALP tiene que ser el escenario no de la violencia, no de los lapos, no de los ajustes de cuentas, sino tiene que ser el escenario del diálogo, del debate, de la construcción de consensos; por tanto, reprochamos estos actos de violencia totalmente vergonzosos y, por supuesto al interior de Comunidad Ciudadana vamos a obrar en consecuencia”, advirtió.

El diputado Enrique Urquidi se pronunció sobre la agresión de Aliaga a Roca. Foto: captura pantalla

El incidente ocurrió en medio del debate sobre la aprobación de nuevos créditos en la Comisión de Planificación de Diputados, según la oficina de prensa del asambleísta agredido, que asegura que es “un tema en el que Roca se ha destacado por su firme postura en defensa de la economía nacional y los intereses de los bolivianos, mientras que Aliaga ha apoyado consistentemente las políticas del oficialismo”.

Roca acudió al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para la valoración médica previa a la presentación de una denuncia penal contra Aliaga por el ataque que calificó de ‘delincuencial’ por las circunstancias en que sucedió; asimismo, denunció que este tipo de actos violentos buscan amedrentar a quienes cuestionan el manejo económico del gobierno y se oponen al endeudamiento excesivo.