Chi Hyun Chung invita a Fernando Camacho para ser su candidato a vicepresidente

Chi prefiere al gobernador cruceño como su acompañante porque es nacionalista y no regionalista como Branko Marinkovic

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El precandidato presidencial Chi Hyun Chung invitó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a sumarse a su proyecto político y ser su acompañante de fórmula para las próximas elecciones generales de agosto venidero, porque -afirma- que fue traicionado por sus socios del bloque de unidad, debido a que cada uno de ellos opta por sus propios intereses y no hacen de la liberación del jefe nacional de Creemos una bandera.

Según el líder político, los componentes de ese frente de la oposición estuvieron de acuerdo con la huida de Evo Morales el año 2019 cuando lo que correspondía era el encarcelamiento del expresidente por supuestamente haber urdido el fraude electoral y la anulación de la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) por el mismo motivo, lucha que llevó adelante Camacho y por la cual cumple detención preventiva en el centro penitenciario de Chonchocoro, en La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Foto: captura pantalla

“Camacho luchó para que Evo Morales entre a la cárcel y yo también soy víctima del fraude electoral del año 2019; nuestra posición era bien clara, Evo tenía que estar en la cárcel y la sigla MAS tenía que desaparecer, pero resulta que hasta el día de hoy ninguno de ellos del bloque dice que Evo Morales debe estar en la cárcel y que corresponde que sea liberado Camacho, yo soy el primero en decir, ahora Doria Medina que no tiene los argumentos suficientes, copia lo que yo digo”, afirmó.

En consecuencia, retó a los líderes del bloque de unidad a presionar ante la justicia para que el gobernador de Santa Cruz salga libre y pueda correr como precandidato presidencial en las mismas condiciones que el resto de los aliados a quienes calificó de funcionales al MAS durante los 20 años que está en el poder y cuyas consecuencias paga en la actualidad el pueblo boliviano, que carga sobre sus espaldas las malas políticas económicas y sociales de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

Foto: captura pantalla

“Él representó el movimiento cívico de todo el pueblo boliviano, ha sido un hombre valiente en su momento y que ha transmitido esa valentía de la gente, especialmente de Santa Cruz. Yo valoro en alto esa parte; ahora es otro escenario, corresponde que Camacho sea liberado y de ahí que esté en la competencia libre si va a estar en el bloque de los dinosaurios, caso contrario, yo le doy espacio. ¿Por qué? Porque yo amo a Santa Cruz y la persona que lideró la lucha de los cruceños puede estar acompañando en nuestra fórmula”, aseveró.

Asimismo, si bien en los pasados días se refirió a un acercamiento con el empresario Branko Marinkovic, el político de origen coreano prefiere a Camacho como candidato a vicepresidente, porque tiene una visión nacional de la política, lo que no sucede con el exministro de Economía del gobierno de Jeanine Áñez a quien atribuye una tendencia más regionalista que puede ser perjudicial en los departamentos del occidente del país; empero, mencionó que también se barajan otros nombres en caso de que el líder de Creemos rechace su oferta electoral.

Foto: captura pantalla

Asimismo, Chi afirma que tiene conversaciones con tiendas políticas que podrían facilitar sus siglas como base legal para su participación en los comicios programados para el 17 de agosto: Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), este es el que menos resistencia tiene en regiones cruciales del país como El Alto o Santa Cruz, pero enfrenta conflictos internos que deben ser resueltos.

“Estamos esperando que el PDC regularice los problemas que tiene en su sigla, con el MNR ya hemos tenido varias reuniones, pero el MNR no tiene alcance en El Alto, más bien lo odian por los hechos pasados (la guerra del gas de 2003), ADN también, no tiene aceptación en las zonas altiplánicas y en el caso de UCS, no tiene buna aceptación en Santa Cruz; PDC tiene buena aceptación pero tiene un conflicto interno que no se sabe quién es el líder; cada sigla tiene su pro y contra, pero ese vehículo es necesario para que nosotros entremos”, refirió.

Foto: captura pantalla

Sobre la mayor aceptación de su candidatura en el área occidental, Chi afirmó que en esa región hay mucha gente que se dedica al comercio y sabe la importancia de la franja pacífica, Perú y Chile, para el acceso a los países asiáticos; “yo veo una gran oportunidad de hacer negocios con los países asiáticos; en el caso de Santa Cruz son más agropecuarios, hay que dar la importancia al negocio con Asia; he dado más énfasis a esos sectores y ahora trabajaré más en Santa Cruz”, relató.