Chi: Mi pelea será contra los pseudo opositores y el fraude electoral

Santa Cruz- La reciente encuesta de Ciesmori coloca al líder político Chi Hyun Chung en el segundo lugar con un 15% de preferencia electoral, lo que refuerza su posición en la carrera hacia las próximas elecciones. En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, Chi afirmó que su principal objetivo no será confrontar a los líderes tradicionales como Luis Arce o Evo Morales, sino enfrentarse a los seudo opositores y a un Órgano Electoral, entidad en la que se mantiene la sombra del fraude de 2019.

«Mi pelea no será contra Luis Arce, ya que su apoyo es de solo un 1%, ni contra Evo Morales, quien está inhabilitado para postularse. Será contra los seudo opositores y el Órgano Electoral, la Organización de Estados Americanos mencionó que hubo fraude, mientras no aclare esto, estaremos como un Estado neurótico”, indicó el líder político en entrevista con Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano que conducen La Hora Pico de eju.tv.

Chi rechazó la idea de que Andrónico Rodríguez sea una opción viable para la presidencia, señalando que el líder de las Juventudes del MAS ha manifestado públicamente que no desea postularse.

No obstante, dijo estar consciente que el pueblo exige la unidad. “Por todas las esquinas dicen que se unan, entonces no queda otra no queda otra que sentarnos en la mesa de diálogo con estos emergentes, hablaré claro de que bajen su candidatura porque debemos centrarnos en ganar con más de 51% del voto electoral”, dijo.

El líder político también expresó su firme compromiso con la transparencia, la justicia y la restauración de la confianza en las instituciones, pilares que considera fundamentales para lograr un cambio verdadero en Bolivia.

Puede ver toda la entrevista en el siguiente enlace: https://fb.watch/xeFIngV_tl/