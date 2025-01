China dice haber cumplido su objetivo oficial de crecimiento, pero no todos están convencidos de que así sea

Por un lado, en 2024 se produjo el segundo aumento más débil del PIB nominal desde la década de 1970

La empresa que protagoniza “Severance”, un célebre programa de televisión que acaba de comenzar su segunda temporada, cuenta con un departamento de “Refinamiento de macrodatos”. Sus trabajadores deben detectar números desconcertantes y guardarlos en un contenedor digital. ¿Tiene la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) un departamento similar? Si es así, se ha destacado esta semana.

El 17 de enero, la NBS informó de que la economía china creció exactamente un 5% en 2024. La encantadora cifra redonda fue mayor de lo esperado, pero exactamente en línea con el objetivo de crecimiento oficial. La economía china logró esta hazaña a pesar de la continua caída del mercado inmobiliario, la pésima moral de los consumidores y el declive demográfico: la población se redujo en casi 1,4 millones el año pasado. La NBS atribuyó la recuperación a las políticas de estímulo implementadas desde septiembre. Se alcanzaron con éxito los “objetivos de desarrollo importantes”, afirmó. Es probable que el gobierno apruebe un objetivo de crecimiento similar para 2025 cuando su legislatura, que sólo se limita a aprobar los resultados, se reúna en marzo.

Otros datos más granulares sugieren que la economía sí cobró algo de impulso hacia finales del año pasado. Los exportadores se apresuraron a cumplir con los pedidos con la expectativa de que Estados Unidos aumentaría los aranceles a China poco después de que Donald Trump regresara como presidente. Las ventas minoristas también se beneficiaron de un plan de renovación de viejos por nuevos que alienta a los hogares a reemplazar sus viejos automóviles y aparatos eléctricos por versiones más nuevas y ecológicas. Las ventas de electrodomésticos aumentaron un 39% interanual en diciembre, la segunda cifra más alta en los datos que se remontan a la gente parece ansiosa por comprar cosas nuevas para sus casas, pero ¿está también más dispuesta a comprar casas nuevas para sus cosas? La respuesta es un sí tentativo: el mercado inmobiliario parece estar estabilizándose. Los promotores inmobiliarios vendieron un 4% más de superficie residencial en diciembre que hace un año, el segundo aumento mensual consecutivo. Los precios también se estabilizaron. El estímulo monetario revelado desde el 24 de septiembre puede haber ayudado, especialmente los esfuerzos del banco central por reducir las tasas hipotecarias.

Fomentar esta recuperación será difícil. Aunque el banco central parece dispuesto a reducir aún más las tasas de interés, eso debilitaría al yuan, que ya está bajo presión a medida que aumentan los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense y caen los rendimientos chinos. Si Trump inicia una nueva guerra comercial, las exportaciones sufrirán, ocultando uno de los puntos brillantes de la economía. A la luz de estos peligros, el gobierno ha dicho que aumentará su déficit presupuestario oficial este año para impulsar la demanda. Pero sus canales tradicionales de estímulo fiscal, como la inversión en infraestructura, enfrentan rendimientos decrecientes. Y sus planes menos convencionales, como los programas de modernización, tienen limitaciones: solo hay un número determinado de veces que un hogar puede cambiar un frigorífico.

Además, a pesar de los esfuerzos de los refinadores de macrodatos de China, siguen existiendo algunas estadísticas preocupantes. El crecimiento aparentemente vigoroso de la economía estuvo acompañado de una deflación sostenida. El crecimiento nominal, que no hace ajustes por los cambios de precios, fue de sólo el 4,2% el año pasado, una vez que se tienen en cuenta los datos revisados del reciente censo económico de China. Esa fue la segunda cifra más débil desde los años 1970. Implica que los precios en toda la economía cayeron más del 0,7% el año pasado.

El desajuste entre un PIB fuerte y una inflación débil les parece extraño a muchos economistas. Algunos creen que las cifras oficiales de crecimiento de China se han desvinculado de la realidad. “Mi propia especulación es que en los últimos dos o tres años, la cifra real [de crecimiento] en promedio podría rondar el 2%, aunque la cifra oficial está cerca del 5%”, dijo Gao Shanwen de SDIC Securities el mes pasado. Sus comentarios molestaron a los líderes chinos, que no quieren que el escepticismo sobre sus estadísticas socave la confianza en la recuperación de la economía. La cuenta de la red social WeChat de Gao fue bloqueada y, según el Wall Street Journal, se le ha prohibido hablar en público por el momento.

Por supuesto, esto no ayudará a levantar el ánimo: las buenas noticias económicas no serán creíbles si las malas no se pueden mencionar. Para sostener su recuperación económica, China necesita estímulo, no censura. La mejor manera de disipar las dudas sobre los macrodatos de China es mejorar tangiblemente la macroeconomía del país.

