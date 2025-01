Choferes atribuyen embarrancamiento a falta de medidas de seguridad en la vía a los Yungas

La madrugada de este lunes, un vehículo de transporte público se despeñó 150 metros; cuatro personas resultaron heridas y otras tres perdieron la vida.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Choferes que cubren la ruta hacia los Yungas llegaron la mañana de este lunes hasta el lugar donde un motorizado de transporte público sufrió un embarrancamiento que dejó tres muertos y cuatro heridos. Los transportistas aseguran que la tragedia se debió a la falta de mantenimiento y medidas de seguridad en la ruta que conecta la sede de gobierno con el norte del departamento.

«Esto no es falla humana, no es falla mecánica, esto nos está pasando porque la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) no está haciendo su trabajo; ya llegando a la ciudad de La Paz esto ha pasado por falta de iluminación, por falta de ojos de gatos, siempre en la cumbre se ha visto esto», declaró al canal estatal uno de los choferes que llegó para colaborar con el siniestrado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se sabe que a bordo del motorizado viajaban siete personas, cuatro de ellas resultaron heridas y fueron llevadas al Hospital Arco Iris. El conductor del motorizado salvó la vida y salió del vehículo para pedir ayuda.

«El accidente ocurrió a las cuatro y media de la madrugada, la vagoneta Ipsum se trasladaba a La Paz desde Caranavi; el conductor ha logrado salir para dar la voz de alerta, estaba herido y fue llevado al Hospital Arco Iris, otras tres personas han sido rescatadas con signos de hipotermia, dos varones y una mujer», declaró el director departamental de Bomberos, Pabel Tovar.

Respecto a los tres fallecidos, dos eran varones y una mujer, «los cuerpos han sido encontrados 100 metros más abajo» del lugar donde se detuvo el motorizado, detalló el jefe de Bomberos. A la hora del siniestro la carretera estaba cubierta por la neblina, todavía llovía y no había amanecido.