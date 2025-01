Chuquisaca: ¿Qué debe hacer la región tras perder otro escaño?

Unos respaldan la compensación y otros piden apuntar a un nuevo pacto fiscal

Tras la promulgación de la nueva ley de distribución de escaños, norma que le resta un representante a Chuquisaca como resultado del Censo 2024, en el departamento sigue sin haber consenso sobre el camino que debe tomar la institucionalidad chuquisaqueña para evitar una nueva pérdida en la próxima década, en caso de que la población siga migrando a otros departamentos. Aunque hay quienes apoyan la idea de la compensación, otros creen que esa no es la solución al problema.

Uno de ellos, el gobernador Damián Condori, dijo que, si bien la Gobernación apoya que el Gobierno invierta y ejecute proyectos de impacto en Chuquisaca, “la solución no pasa por una negociación compensatoria”, sino por “una nueva forma de distribución” de recursos, que use como base no solo la cantidad de población.

Si continúa vigente ese modelo, “de aquí a diez años el resultado será peor para los departamentos del sur, especialmente para los municipios rurales”, alertó.

El vocero de la Alcaldía, Omar Aguilar, por su parte, señaló que la pérdida de una nueva banca en la Cámara de Diputados “creo que es culpa de todos”, comenzando por las autoridades. En ese contexto, llamó a reflexionar y ver “qué vamos a hacer” para evitar que la población siga migrando a otros departamentos. No rechazó la estrategia de la compensación, pero sugirió apuntar alto. Por ejemplo, exigir al Gobierno que emplace al menos tres grandes industrias en el departamento.

El senador Santiago Ticona (CC) lamentó que haya fallado el nivel de coordinación entre las instituciones y, sobre todo, “ponerse la camiseta de Chuquisaca”.

“Este escenario de compensar, lo hemos vivido ya y, lamentablemente, se siguen repitiendo las cosas”, observó. En ese sentido, dijo que “mientras no tengamos un norte claro” de desarrollo, Chuquisaca seguirá atrasada y, como consecuencia, volverá a perder escaños en diez años.

El presidente de la Brigada Parlamentaria, Gustavo Cuéllar (MAS), dijo que el camino debe ser “seguir trabajando de manera conjunta y unida”. Lamentó que algunos hablen de unidad y no actúen en consecuencia. En ese marco, sugirió reuniones interinstitucionales constantes, trimestrales para fijar tareas de corto, mediano y largo plazo, a fin de que los compromisos del Gobierno se cumplan. Anunció que el próximo lunes, por ejemplo, convocará a la Universidad para comenzar a trabajar en el parque tecnológico.

El presidente de Codeinca, Pánfilo Puma, por su lado, si bien no rechazó los proyectos compensatorios, recordó que en el pasado se acordó un rosario de compromisos y la mayoría no se cumplió. En esa línea, dijo que se debe exigir al Gobierno “un compromiso serio, con fechas y con plazos”.

Finalmente, el presidente de Cidepro, Clider Pérez, afirmó que el camino no es pedir proyectos compensatorios, sino “un nuevo pacto fiscal”.

Después de Potosí, Chuquisaca es el departamento que más escaños perdió en los últimos 30 años –4 en total, Potosí 6– mientras que Santa Cruz, hoy el departamento más poblado de Bolivia, pasó de 17 a 29 representantes.

La población de Chuquisa, según el último Censo, se estancó en los últimos diez años: pasó de 581.347 en 2012 a 600.132 en 2024. Santa Cruz, en cambio, sumó 457.762 habitantes, con lo que su total pasó de 2.657.762 en 2012 a 3.115.386 en 2024.