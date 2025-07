Trump se molesta por pregunta sobre Epstein

Antes de que Bondi respondiera, Trump la interrumpió y expresó indignación por que se haya mencionado ese tema, mientras se estaban discutiendo uno «de los mejores éxitos y también una tragedia», en referencia a las inundaciones en el estado de Texas. «¿Siguen hablando de Epstein? Se ha hablado de este tipo durante años. ¿La gente sigue hablando de este asqueroso? No puedo creer que estés haciendo una pregunta sobre Epstein«, dijo el mandatario.

Posteriormente, Bondi respondió a la pregunta, indicando que los archivos sobre el caso terminaron por ser miles de videos de pornografía infantil que «jamás verán la luz del día», mientras que el minuto faltante se debe a un defecto en la grabadora que, según dijo, es «muy vieja, como de 1999». «Así que estamos buscando ese video para publicarlo también, mostrando que falta un minuto cada noche y eso es todo sobre Epstein», concluyó.

60 seconds MISSING from Epstein footage

DOJ released CCTV from the night he ‘killed himself’…with no explanation for missing frames

What happened between 11.59 and midnight? https://t.co/MDbSVreIyB pic.twitter.com/iE1Iyf0OHY

— RT (@RT_com) July 7, 2025