Conduciendo por el infierno: Autos atraviesan la zona de los incendios en Los Ángeles

Según un informe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el incendio en Palisades, que ahora se ha extendido hasta Malibú, abarca un área de 2.921 acres (casi 12 kilómetros cuadrados). Hasta el momento, las autoridades no han podido contener el fuego. Los fuertes vientos han intensificado el comportamiento violento de las llamas, y se prevé que las condiciones extremas persistan hasta este jueves.

Los bomberos trabajan contrarreloj para controlar el fuego que está arrasando la Autopista de la Costa del Pacífico, quemando a su paso miles de casas, instituciones históricas y monumentos, según reporta Fox News.

PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday. pic.twitter.com/QHKIh6u6FD

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 8, 2025