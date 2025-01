Delegaciones de La Paz y de dos provincias de Cochabamba se sumaron a la vigilia de protección al expresidente Evo Morales contra una orden de aprehensión por un caso de trata de personas que lo involucra.

El exmandatario agradeció la presencia de sus seguidores y afirmó que no se rendirá y no se doblegará “ante el imperio”.

“Recibimos con mucho cariño, admiración y sobre todo agradecimiento a las delegaciones del departamento de La Paz, las provincias de Capinota y Ayopaya que llegaron hasta Lauca Ñ, junto a sus autoridades para sumarse y fortalecer nuestra vigilia. Valoro sus palabras de aliento, sus buenos deseos en cuanto a nuestra salud y les agradezco por los productos que nos hacen llegar desde sus diferentes municipios. No nos vamos a rendir, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a someter al imperio, como lo hizo este gobierno”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.

Evo Morales

En criterio de Morales, la investigación que fue abierta a instancias de la Fiscalía Departamental de Tarija es una “persecución” política del gobierno del presidente Luis Arce, de quien dijo está “aliado” con Estados Unidos para “entregarlo”.

“Tenemos principios ideológicos bien cimentados, pero, sobre todo, tenemos conciencia de clase. Es suficiente para que unidos ganemos esta batalla”, agregó el exjefe de Estado, atrincherado en el Trópico cochabambino.

Hay expectativa por la ejecución de la captura de Morales. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que el operativo para su aprehensión debe ser planificada de manera “milimétrica” para no generar “heridos” en el operativo, del que dijo avanza “pasito a pasito”.