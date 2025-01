Cronenbold se desmarca de Evo Morales y se suma a las voces que piden a Andrónico como candidato

El exalcalde de Warnes afirma que los cambios generacionales son beneficiosos en política y el presidente del Senado cumple con todos los requisitos para ser tomado en cuenta como el plan B del ala radical del MAS.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exalcalde de Warnes por el Movimiento al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, otrora aliado insobornable de Evo Morales, cambió totalmente de opinión e hizo saber en las pasadas horas que la mejor opción para el instrumento político en las elecciones presidenciales es el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; en tal sentido, señaló que respaldará una eventual candidatura a la presidencia del Estado porque la renovación en política es saludable.

Hasta el año pasado, aprovechaba todos los foros para expresar su respaldo al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, entonces fungía como operador político del exmandatario y uno de sus colaboradores más cercanos en Santa Cruz, y pedía al país ‘aguantar’ un poco más porque ‘Evo vuelve otra vez’; además, participó en todas las concentraciones convocadas por el ala radical del MAS en las que siempre se lo vio con el círculo más íntimo del exmandatario que ahora se encuentra atrincherado en esa región.

“Para mí, la mejor opción es Andrónico, es la opción de unificación del instrumento político es Andrónico, me he cansado de decirlo, es el tipo llamado a la sucesión por factores más que importantes, uno, es joven, los jóvenes son los que deciden y hacen presidente ahora”, afirmó el político cruceño, quien añadió que en una anterior oportunidad alertó que se le iba a quitar la sigla a Evo Morales y lo iban a inhabilitar, por ello la importancia de generar un plan B.

En consecuencia, el exseguidor de Morales defendió una probable candidatura de Rodríguez como ese plan B que necesita el evismo, aunque lamentó que los sectores más radicales de esa facción del MAS hayan iniciado una virulenta campaña contra el joven político que en su momento también fue apadrinado por el exjefe nacional del MAS, ya que no quieren su postulación, porque existe el riesgo latente de que sepulte a muchos de los dirigentes actuales, incluido Evo Morales.

“Si no tienes sigla y te inhabilitan tienes que buscar un plan B, y la palbara plan B molesta a mucha gente, pero yo soy práctico, soy realista; siempre he dicho que la mejor opción es Andrónico Rodríguez, me mantengo, me sostengo y lo voy a sostener hasta el final; yo voy a apoyar a Andrónico, lo dije desde un principio, con cargo, in cargo, yo tengo un proyecto serio que es retornar a (la alcaldía de) Warnes; pero, en las nacionales, si Andrónico va nosotros lo vamos a apoyar, está clarísimo”, enfatizó.

Cronenbold defendió su posición sobre los cambios generacionales en la política, aun cuando eso signifique dejar de lado los liderazgos tradicionales, porque la renovación es saludable. “Los cambios se tienen que dar en la política, la renovación real se tiene que dar y Andrónico cumple con todos los requisitos, es profesional, es orgánico, es leal, es consecuente, es preparado, tiene experiencia; no soy científico, puedo estar equivocado; para otros puede ser Loza u otro, pero, para mí la mejor opción de unidad es Andrónico”, remarcó.

Esta jornada, se conoció la encuesta encargada por el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, la cual muestra Andrónico Rodríguez es el candidato más fortalecido al obtener mayor respaldo en dos de las cuatro capitales de departamento más gravitantes en los comicios presidenciales de agosto venidero, El Alto y La Paz, además de Potosí, lo que refleja una ventaja regional del presidente del Senado, aunque todavía insuficiente para consolidar un liderazgo nacional.