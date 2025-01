¿Cuál será el futuro de César Menacho?

El delantero y máximo goleador de Blooming en 2024 aún no ha definido su continuidad en la academia. Te contamos todos los detalles sobre su situación.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La incertidumbre sobre el futuro de César Menacho en Blooming continúa. El goleador de la academia cruceña en 2024, quien anotó 14 goles la temporada pasada, aún no ha definido su continuidad en el club. Así lo confirmó un alto dirigente del club en una conversación con El Deber Sports la noche del lunes. “Aún no sé”, fue la respuesta del directivo ante la pregunta sobre la permanencia del delantero en la institución.

El dirigente también aclaró que Menacho culminó su préstamo con Blooming y ya no tiene contrato con Bolívar. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo definitivo para su renovación. A pesar de los rumores que han colocado al delantero en la órbita de The Strongest, la directiva de Blooming desmintió tales versiones, asegurando que el propio jugador negó cualquier acercamiento con el club paceño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Queremos llegar a un acuerdo con el jugador, está en los planes del director técnico Mauricio Soria para 2025”, afirmó la fuente dentro de la institución celeste, dejando claro el interés por mantener a Menacho en el plantel para el próximo año.

El delantero fue uno de los pilares de Blooming en la temporada pasada, siendo titular indiscutible y destacándose por su rendimiento. Este buen desempeño le permitió ganarse un lugar en la selección boliviana, donde participó en el partido frente a Ecuador en Guayaquil, en noviembre de 2024, por Eliminatorias Sudamericanas.

En caso de que no se llegue a un acuerdo con Menacho, la dirigencia de Blooming ya tiene opciones sobre la mesa. Además de buscar la renovación con el goleador, se contempla la incorporación de algún delantero nacional y de refuerzos extranjeros, con un atacante y un defensor central casi confirmados. Mientras tanto, el primer plantel inició su pretemporada el lunes con la mirada puesta en la fase 1 de la Copa Libertadores contra El Nacional de Ecuador y los desafíos que les deparará la División Profesional en 2025.