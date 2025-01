“Cualquier momento puede ocurrir un accidente”, dice experto en aviación que alerta sobre la “peor crisis” en el sector

Para el experto en aeronáutica Álvaro Murguía, “esta crisis aeronáutica se refleja en todas las instituciones que componen el servicio aeronáutico“ y apunta a la falta de dólares como una posible causa de la supuesta falta de mantenimiento en BoA.







“Voy a definir esta situación con la siguiente frase. Bolivia está atravesando la peor crisis aeronáutica de todos los tiempos”, afirmó el especialista en aeronáutica Álvaro Murguía, en alusión al incidente que protagonizó una aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) la tarde del lunes.

El gerente de Operaciones de la aerolínea estatal, Luis de Ugarte, indicó que hubo una “falla de motor” en el avión que debía cumplir la ruta Cochabamba-Santa Cruz, que abortó el despeje el lunes en el aeropuerto Jorge Wilstermann.

Para Murguía, “esta crisis aeronáutica se refleja en todas las instituciones que componen el servicio aeronáutico, que componen el sistema aeronáutico”.

“Esta crisis se refleja básicamente en una desinstitucionalización absoluta, una politización de todas las instituciones, una situación de negligente y deficiente administración de las instituciones públicas, improvisación y hasta corrupción.

Riesgo

“El tema es muy grave y yo he decidido ahora dar este tipo de apreciaciones porque ya hemos llegado a un límite insostenible. Cualquier momento va a ocurrir un accidente de los de verdad, de los serios”, sostuvo.

Explicó que “los accidentes aéreos en despegue son los más peligrosos porque tenemos el tanque de combustible absolutamente lleno”.

“Después del despegue hubiera sido realmente fatal. Obviamente los accidentes aéreos generalmente son fatales”, alertó.

En su juicio, “todo esto tiene que llevarnos a la reflexión y sobre todo la gente ya tiene que pedir, empezar a pedir las indemnizaciones correspondientes, porque me he enterado que habían lesionados, había gente que sufrió un shock o tal vez se ha golpeado la cara, pero ya tienen que haber indemnizaciones”.

“La gente tiene que saber que administrar la aeronáutica en un país no es cosa de cualquiera, es una cosa riesgosa y es una cosa altamente profesional y técnica, es un rubro altamente técnico y profesional, no cualquier improvisado tiene que administrar la aeronáutica como sucede ahora”, sostuvo.

Argumentó que “en el mundo aeronáutico, quienes trabajamos con los operadores aéreos, escuchamos comentarios de pasillo, nos enteramos de las cosas que suceden, nos damos cuenta de que estamos realmente en un momento de crisis”.

En su juicio, “la situación es realmente muy difícil” y “son cómplices tanto la ATT, Naabol, BoA, el Ministerio de Obras Públicas, etcétera”.

En su juicio, es “una situación muy grave y está en riesgo la seguridad operacional, debo decirlo de esa forma”.

Dólares

En ese contexto, puso en mesa el tema de la falta de dólares que -en su juicio- puede afectar el pago del mantenimiento de las aeronaves y sus alquileres.

“Se dice que BoA está operando con menos aeronaves por el tema que no puede pagar los leasing (arrendamientos) y tal vez el tema de los mantenimientos que son en dólares en el extranjero y creo que no lo está haciendo de esa forma”, afirmó.

En esa línea, indicó que “todo esto revela que estamos en una severa crisis en Bolivia en la aeronáutica”.

“Reitero, es muy peligroso lo que está sucediendo, un riesgo latente en aeronáutica es un riesgo que en algún momento va a ocurrir y va a ocurrir en una situación de siniestro, los aeropuertos están pésimamente administrados”, insistió.

Murguía argumentó que “todo está interconectado” en referencia al vínculo del aspecto financiero con el operativo.

“La parte financiera es parte de lo que es la gestión administrativa. Si yo llevo una gestión administrativa deficiente; entonces, obviamente voy a tener problemas financieros y no voy a poder subsanar, mejorar o hacer frente a las contingencias financieras”, señaló.

Consideró que los reportes sobre problemas se constituyen en “un acto recurrente” y recordó el incidente en el aeropuerto de El Alto, en el que “perros han entrado a la pista de aterrizaje y nadie ha dicho nada” puesto que “hasta ahora no hay los informes, no hay sanciones, no hay remoción de cargos, no hay nada”.

“Entonces estamos totalmente pasivos como ciudadanos ante lo que sucede. Y las autoridades deberían fiscalizar, me refiero a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Asamblea Legislativa”, sostuvo.