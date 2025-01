Dakar 2025: Al-Attiyah, con ritmo; Sainz, con calma

Sainz fue el más lento entre los favoritos, que no dieron el máximo en la prólogo.

El prólogo del Dakar en coches suele ser proclive a las sorpresas, a dar un momento de gloria a los outsiders… Ese ha sido el caso también de la 47ª ediciónen el que se ha impuesto el joven sudafricano Henk Lategan (Toyota), un nombre que ya dio que hablar hace tres años, cuando se llevó el triunfo en dos etapas pero que no estuvo presente en la pasada edición por lesión.

Sólo para el orden de salida

A diferencia de las motos, los coches no tenían por qué arriesgar dado que el tiempo de esta etapa no cuenta para la clasificación general. Únicamente es importante -que no es poco- para configurar el orden de salida de la etapa 1 y, mirando más allá, buscar la estrategia correcta para la temida etapa de 48 horas, los dos días siguientes.

Por eso -y también con un ojo puesto en la etapa de dentro de dos días- los favoritos no han asomado tanto como quizá se podía esperar. Mattias Ekström fue el mejor Ford, segundo, con Nasser Al-Attiyah tercero y el mejor entre los favoritos. Por detras, cerca, Loeb (6º), Moraes (7º) y Roma (8º)

Para encontrar a Carlos Sainz y Lucas Cruz hay que bajar hasta más allá de los 20 primeros, en concreto hasta el 25º, pese a no tener problemas: «Ha sido el prólogo esperado. No era fácil ver por dónde era el camino y fuimos prudentes«, explicó el vigente ganador de la carrera, que mañana tendrá una posición a contramano de los favoritos (muy probablemente quinto). Más que, por ejemplo, la de Nani Roma, que fue octavo.

Cristina Gutiérrez completó, al fin, sus primeros kilómetros como piloto de un equipo oficial en un Rally Dakar con un meritorio 16º puesto. Aunque, como era de esperar, la burgalesa se lo tomó con precaución: «Queremos ser humildes en esta carrera, con un comienzo con cuidado ya que hay más cosas que perder que que ganar. Tenemos que ir poco a poco, tenemos qu eaprender muchas cosas durante el Dakar, y eso es lo que vamos hacer en estos primeros días».

Un prólogo complicado

No ha sido un prólogo sencillo para los coches, con un trazado estrecho, entre muchos árboles (Al-Attiyah llegó con el Dacia algo tocado y Nani Roma también con alguna pieza de menos en su Raptor) y con rocas escondidas bajo la arena que, por ejemplo, provocó un pinchazo en el Mini de De Mevius, uno de los favoritos.

La etapa de mañana será la prmera jornada larga del Dakar 2025. Transcurrirá, como la de hoy, alrededor de Bisha, esta vez con 500 kilómetros de recorrido de los cuales 412 son de especial cronometrada.