De un capitán a otro capitán: La emotiva carta con la que Pablo Escobar despide a Diego Wayar del Tigre

Diego Wayar estuvo 12 años en The Strongest, donde ganó cinco títulos. Además se convirtió en referente y capitán. También portó el cintillo en la Selección Boliviana. Un tarijeño de oro

Fuente: https://elpais.bo

De un capitán para otro capitán: Pablo Escobar, símbolo y leyenda de The Strongesten le dedicó unas palabras de despedida a su amigo Diego Wayar, quien dejó el club paceño tras 12 años de vestir la camiseta gualdinegra.

Máximo respeto del último “10” del Tigre para con el mediocampista tarijeño, que de muy jovencito llegó al campamento atigrado y se marchó como un referente al conseguir 5 títulos y varias participaciones en la Copa Libertadores, además de llegar a ser internacional con la Selección Boliviana. Simplemente los mejores años del chapaco en el fútbol profesional boliviano.

Tras su exitoso paso en el cuadro de Achumani, el mediocampista tarijeño fue fichado por Real Tomayapo, en lo que será su retorno a Tarija y la primera vez que jugará con un club tarijeño en Primera División, ya que con tan solo 18 años se fue a La Paz a cumplir su sueño de futbolista profesional. Previo a ello fue campeón con García Ágreda en la ATF, donde ya mostraba los destellos de un jugador con talento especial.

“Dieguito, llegaste (a La Paz) con los miedos e incertidumbre que conllevan la carrera del futbolista, dejando tu casa y tu familia en tu chura Tarija. Viviste dos años y medio bajo las tribunas del estadio Rafael Mendoza. Doce años después te vas del club habiendo jugado Copa Libertadores, Eliminatorias con la Selección y con 5 títulos que no es poca cosa. Te vas a un nuevo desafío, a tu “otra” casa; digo otra porque no tengo dudas que The Strongest la es también. Compartimos muchas alegrías y muchas tristezas, claro que sí: así es la vida”, resalta el primer párrafo de la carta con la que Pablo Escobar reconoce la destacada trayectoria de Diego Wayar en el Tigre.

Diego Wayar y Pablo Escobar serán recordados como dos símbolos del club en su etapa dorada, en la que dieron pelea a un Bolívar que mostraba una mejor solidez económica desde la llegada de Marcelo Claure en la administración financiera del club celeste. Aun así, los Escobar, Wayar, Vaca (arquero), Veizaga, Castro, (Jair) Torrico), entre otros más de los referentes que serán recordados por la afición por las grandes alegrías, uno de ellos el título de fin de año que le ganaron a Bolívar en un repleto Hernando Siles. Simplemente un recuerdo que perdurará por la eternidad en el hincha atigrado.

Pablo recuerda a Diego como una persona con una gran fortaleza mental para sobreponerse a los momentos difíciles, además lo considera un caballero del fútbol y un ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas.

“Nunca desististe a pesar de varios golpes y siempre fuiste “Un caballero stronguista”. Eres un ejemplo de trabajo y esfuerzo. Tal vez no fuiste de salir en muchas tapas de diarios, pero fuimos muchos los que gracias a vos lo hacíamos. Siempre estabas para cuidarnos las espaldas y eso lo sabemos los que fuimos compañeros tuyos”, destacó el “Patrón del bien”.

“Gracias por todo el compromiso con nuestro querido club y a seguir escribiendo páginas en tu bella historia de vida. Por sobre todo; eres buena gente, con valores y de eso cada vez hay menos. Éxitos Diego”, finalizó el eterno capitán del Tigre.