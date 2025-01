Delincuentes asaltan a una mujer y se llevan Bs 2.500, ocurrió en Santa Cruz

Dos antisociales a bordo de una moto encañonaron con arma de fuego a una mujer que estaba a una cuadra de llegar a su vivienda en el barrio España. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Fuente: Unitel

Una mujer fue asaltada cuando llegaba a su vivienda ubicada en el barrio España, en la capital cruceña, por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta. Se llevaron Bs 2.500 y un celular. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.







La víctima, que prefirió resguardar su identidad, indicó que estaba llegando a su casa ubicada en el barrio España cuando fue interceptada por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, uno de ellos se bajó y con un arma de fuego la arrinconó, la amenazó y le robó sus pertenencias.

“Estaba cerca de mi casa, se apareció una moto detrás de mí, no escuché, vi que sacó el arma, me dijo que me iba a morir si no le daba nada. Retrocedí, pero cuando vi el arma le di Bs 2.500 y un teléfono”, dijo la víctima.

Este hecho fue captado por cámaras de vigilancia. El conductor de la moto tenía casco, mientras que el acompañante tenía el rostro descubierto. La víctima espera que la policía dé con el paradero de estos antisociales.

“Creo que me estaban siguiendo, no me di cuenta. Sacó el arma y me dijo que me iba a matar. Me agaché y pedí ayuda, un vecino salió. Me robaron Bs 2.500 y un teléfono que tenía que darle a mi hermano, era nuevo”, afirmó la mujer, que es profesional en salud.

Vecinos de la zona señalan que no es la primera vez que ocurre este tipo de casos de inseguridad en la zona, por lo que piden mayor atención de las autoridades policiales.