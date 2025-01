Denuncian incremento de pasajes para el tramo Viacha – El Alto; autoridades dicen que no hay autorización

Los vecinos de Viacha denunciaron que los choferes incrementaron los pasajes del transporte. Desde la Alcaldía dicen que convocarán a reuniones separadas.

Fuente: Unitel

Las juntas vecinales del municipio paceño de Viacha salieron este lunes en movilización en rechazo al incremento de pasajes del transporte. Las personas denunciaron que los choferes de minibuses subieron la tarifa para el tramo Viacha – El Alto.

“Los choferes de manera arbitraria nos han incrementado los pasajes. Antes pagábamos 2 bolivianos con 50 centavos y ahora nos están cobrando 3 bolivianos. No podemos aceptar esto”, dijo una vecina que salió en protesta.

Ante esta determinación, las autoridades municipales dijeron no existe autorización para incrementar la tarifa del transporte.

“Yo quiero decir que no se ha llegado a poder generar el alza de pasajes en el municipio de Viacha. Hasta la fecha no ha ingresado ningún tipo de solicitud. No existe ningún tipo de incremento de tarifa que nosotros hemos autorizado”, declaró el alcalde viacheño, Napoleón Yahuasi.

La autoridad dijo que convocará a los choferes y juntas vecinales por separado para tratar este tema, sin embargo, mientras no haya una medida oficial, Yahuasi señaló que los choferes no pueden incrementar el pasaje.

“Les estamos convocando a los usuarios mediante la federaciones de juntas vecinales para que mañana (martes) podamos sentarnos en una reunión en torno al desacertado incremento de pasajes”, dijo la autoridad.