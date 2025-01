El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) intentó, sin éxito, realizar una investigación sobre las percepciones de los votantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2020, las cuales llevaron a Luis Arce a la presidencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La legisladora afirmó que “tomó un minuto de su tiempo para ver” la encuesta y se encontró con datos que le sorprendieron. Uno de ellos fue que la subdirectora de CELAG es Gabriela Montaño, la exministra del gobierno de Evo Morales.

También cuestionó la inclusión de nombres como el de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Gabriela Montaño, entre otros nombres, en la lista de dirigentes políticos. Señaló que es necesario diferenciar entre ocupar un cargo y ser considerado un dirigente.

“Al presidente no se le puede calificar como dirigente, porque no lo es. No ha sido, al menos no en el ámbito político dentro del Movimiento al Socialismo”, concluyó la legisladora.

CELAG dio a conocer el jueves que los resultados del estudio académico que intentaba llevar a cabo en Bolivia no fueron efectivos, debido a que desde el poder Ejecutivo se utilizó el aparato estatal para apoyar masivamente al presidente Luis Arce, en detrimento del expresidente Evo Morales.