Diego Wayar se va a su natal Tarija tras 13 años en el Tigre

Luego de 13 años de ser jugador atigrado, Diego Wayar dejó The Strongest y este 2025 será el principal refuerzo del club Real Tomayapo, equipo de su natal Tarija y donde prevé continuar su exitosa carrera deportiva.

Wayar (31 años) surgió futbolísticamente en Unión Central (2009), militó en Ciclón (2010-2011), pasó a García Ágreda (2011) y luego vivió su mejor época desde 2012 a 2024 en The Strongest, donde consiguió ganar los últimos cinco campeonatos con el elenco paceño (Clausura 2011-2012, Apertura 2012-2013, Apertura 2013-2014, Apertura 2016 y Torneo 2023).

Fue seleccionado boliviano en más de una oportunidad, entre 2016 y 2021.

“Dieguito, llegaste con los miedos e incertidumbre que conllevan la carrera del futbolista, dejaste tu casa y tu familia en tu chura Tarija, viviste 2 años y medio bajo las tribunas del Rafael Mendoza, 12 años después te vas del club habiendo jugado Copa Libertadores, eliminatorias con la selección y con 5 títulos que no es poca cosa, te vas a un nuevo desafío a tu “otra” casa, digo otra porque no tengo dudas que The Strongest la es también”, publicó su excompañero Pablo Escobar, otro ícono aurinegro.

